Sekcja zwłok Michała Oksińskiego zakończona. Oto nowe informacje

Spis treści Sekcja zwłok Michała Oksińskiego i ofiar zamachu w Krakowie. Prokuratura podaje wyniki

Cały kraj od popołudnia 7 listopada żyje informacjami o wstrząsającym zamachu na krakowskim Rynku Głównym oraz morderstwie członków rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Za tymi zbrodniami stał 24-letni Michał Oksiński, który zmarł w poniedziałek rano.

Relacja na żywo: Co wykazały sekcje zwłok ofiar i zamachowca z Krakowa? Prokurator ujawnia niepokojące ustalenia [RELACJA NA ŻYWO 10.11.2026]

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Sekcja zwłok Michała Oksińskiego i ofiar zamachu w Krakowie. Prokuratura podaje wyniki

Szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową nowe informacje. We wtorek odbyła się sekcja zwłok zamachowca, która wykazała u niego „szereg obrażeń postrzałowych”.

„Dalsze szczegółowe analizy pojawią się w opinii sądowo-lekarskiej. Pobrany został dodatkowy materiał biologiczny do badań, jest też materiał biologiczny pozyskany ze szpitala i dokumentacja lekarska - będziemy dalej to badać” - zapowiedział w rozmowie z PAP prokurator Stasielak.

Biegli w poniedziałek zbadali natomiast ciała dziewięciu zamordowanych osób. Chodzi o sześć ofiar strzelaniny na krakowskim Rynku oraz troje bliskich krewnych napastnika, którzy stracili życie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak wyjaśnił prok. Stasielak, wstępne ustalenia po przeprowadzonych sekcjach wskazują na zgon w wyniku rozległych obrażeń wewnętrznych, które powstały głównie przez rany postrzałowe.

„Będziemy się teraz zastanawiać nad tym, czy była użyta standardowa amunicja, czy też jakaś amunicja specjalna, na co by mogły wskazywać dodatkowe obrażenia. Zabezpieczyliśmy tej amunicji bardzo dużo” - podkreślił przedstawiciel Prokuratury Krajowej.

Temat będziemy jeszcze podejmować na łamach ESKA News. Jednocześnie przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia bliskim i przyjaciołom zamordowanych osób.