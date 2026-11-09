Siedziała tuż obok ofiary zamachu w Krakowie. Ocalała, bo wyszła do toalety. „Krew poleciała jej z ust”

• Magdalena Flis przebywała na ławce tuż obok miejsca, w którym doszło do ataku.

• Strzały na Rynku padły, gdy kobieta udała się do toalety, a po powrocie zastała postrzeloną turystkę.

• Mieszkańcy Krakowa oddają hołd ofiarom, składając w miejscu tragedii znicze oraz kwiaty.

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Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Magdalena Flis ocaliła życie dzięki wyjściu do toalety

Sobotni dramat rozegrał się w samym sercu Krakowa na Rynku Głównym. Uzbrojony 25-letni Michał Oksiński, którego dane osobowe ujawniła prokuratura, zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób i raniąc wiele innych. W poniedziałkowy poranek funkcjonariusze policji przekazali informację, że napastnik zmarł w szpitalu.

Przebieg tych wstrząsających wydarzeń zapisały kamery monitoringu, a obecni na miejscu ludzie wciąż starają się zrelacjonować to, co widzieli. Wśród świadków znalazła się Magdalena Flis. Tuż przed atakiem kobieta zajmowała miejsce na ławce niedaleko Kościoła Mariackiego, a tuż obok niej siedziała pewna turystka.

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Siedziałam obok turystki, tu na ławce, obok Kościoła Mariackiego. Ale potrzebowałam pójść do toalety, więc poszłam do Sukiennic. Słyszałam huk wystrzałów, ale pomyślałam, że to jakieś fajerwerki, bo przecież zbliża się 11 listopada – opowiada Magdalena Flis.

Kobieta nie miała pojęcia, że w odległości zaledwie kilku metrów dochodzi do dramatu. Dopiero po opuszczeniu toalety dostrzegła tłum ogarnięty paniką i rzucający się do ucieczki. W tym momencie dotarło do niej, że na płycie Rynku rozegrał się koszmar.

Świadek zamachu w Krakowie relacjonuje przebieg tragedii. Reanimacja postrzelonej turystki

Widok, jaki zastała po powrocie na miejsce, wstrząsnął nią na długo. Na ziemi leżała ranna kobieta, w towarzystwie której spędziła wcześniejsze chwile. Zgromadzeni wokół ludzie podejmowali próby jej reanimacji.

Ta turystka leżała na ziemi, miała ranę postrzałową w okolicy serca, próbowali ją reanimować, ale z buzi poleciała krew. Siedziałyśmy tyłem do ogródków, musiała dostać kulę w plecy. To była jakaś turystka. Postawiła sobie obok ławki walizkę - relacjonuje kobieta.

Spokojna wizyta w centrum Krakowa błyskawicznie przekształciła się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Część obecnych tam osób próbowała zrozumieć powagę sytuacji, podczas gdy pozostali w popłochu biegli w poszukiwaniu bezpiecznej kryjówki.

W pamięci Magdaleny Flis utkwiło także zachowanie powożącej dorożką. To właśnie ta pracownica zaalarmowała przechodniów o grożącym im niebezpieczeństwie.

Pani z dorożki krzyknęła do nas, żebyśmy uciekali, bo jest strzelanina - wspomina.

Magdalena Flis o zamachu w Krakowie. Poszła do Sukiennic tuż przed oddaniem strzałów

Magdalena Flis uszła z życiem, ponieważ w momencie ataku nie było jej na ławce, gdzie wcześniej rozmawiała z przyjezdną. Zdecydowała się pójść do budynku Sukiennic. Gdy wróciła, ujrzała tragiczne żniwo strzelaniny oraz towarzyszkę, której życia nie zdołano uratować.

Uratowało mnie tylko to, że poszłam do toalety - mówi.

Przypadek ten udowadnia, jak cienka granica decyduje o znalezieniu się w epicentrum dramatu. Zwykła potrzeba, spontaniczny krok i zaledwie kilka minut różnicy sprawiły, że jedna osoba bezpiecznie oddaliła się z linii ognia. Tymczasem dla wielu innych sobotnia przechadzka po krakowskim Rynku miała śmiertelny finał.

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Krakowski Rynek Główny po ataku Michała Oksińskiego. Śledczy zabezpieczyli dowody zbrodni

Mieszkańcy oraz turyści mogli ponownie wejść na płytę Rynku Głównego w niedzielę po godzinie 18. Zanim to nastąpiło, przez ponad 24 godziny na miejscu pracowali technicy oraz śledczy z wydziału kryminalnego. Funkcjonariusze kompletowali dowody, wydobywali kule z fasad kamienic i szyb wystawowych, a także sprawdzali zapisy z kamer.

Ślady sobotniego zamachu były wyraźnie zauważalne jeszcze w poniedziałek rano. O dramacie w centrum Krakowa przypominały dziury po kulach w oknach, odłamki szkła, wywrócone krzesła oraz nietknięte filiżanki w ogródkach.

W miejsce pełne dotychczas gwaru wkroczyła cisza. Krakowianie zatrzymywali się w zadumie, składali wiązanki kwiatów i zapalali znicze ku pamięci zamordowanych.

W wyniku sobotniego ataku śmierć poniosło sześć przypadkowych osób. Odpowiedzialny za tę zbrodnię 25-letni Michał Oksiński zmarł w placówce medycznej, natomiast służby wciąż prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności tragedii.