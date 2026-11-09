Co czeka ofiary zamachu w Krakowie? Lekarze ujawniają, czego obawiają się najbardziej

Dwóch pacjentów wymagało natychmiastowych operacji ratujących życie.

Lekarze obawiają się przede wszystkim powikłań związanych z zakażeniami.

Personel sam zgłaszał się do pomocy, a szpital uruchomił dwie sale operacyjne.

Tak ratowali ciężko rannego policjanta

Zamach w Krakowie. Kulisy walki o życie rannych

Po ataku na krakowskim Rynku do Szpitala św. Jana Pawła II trafiło trzech pacjentów. Dwóch z nich znajdowało się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i wymagało pilnych operacji. Trzecia osoba była w stanie stabilnym i przechodziła diagnostykę.

Zabiegi były skomplikowane i wymagały współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Szpital dysponuje zespołami kardiochirurgów, torakochirurgów i chirurgów naczyniowych. To właśnie w tej placówce wykonywane są najbardziej złożone operacje dotyczące jednocześnie serca, płuc i dużych naczyń krwionośnych.

Prof. Grzegorz Gajos przyznał, że pod względem technicznym lekarze mają doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych, bardzo trudnych zabiegów. Wyjątkowa była natomiast nagłość sytuacji i konieczność błyskawicznego zorganizowania zespołów.

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Lekarze sami przyjeżdżali do szpitala

Po ataku doszło do ogromnej mobilizacji personelu medycznego. Do szpitala zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, chirurdzy, anestezjolodzy i psychologowie. Wielu z nich nie miało wówczas dyżuru. Nie trzeba było ich nawet specjalnie wzywać – sami przyjeżdżali, by pomóc rannym.

Szpital uruchomił dwie sale operacyjne w różnych częściach placówki. Jego zespoły wspierały również lekarzy w innych krakowskich szpitalach. Jeden z chirurgów naczyniowych pojechał do sąsiedniej placówki, gdzie operowano trzech poszkodowanych. Z przekazanych mu informacji wynikało, że wszyscy przeżyli.

Profesor zwrócił uwagę, że ogromne znaczenie miała także postawa lekarzy, którzy ratowali rannych jeszcze przed ich przyjazdem do szpitala. Ich działania mogły zwiększyć szanse poszkodowanych na skuteczne leczenie.

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Teraz lekarze obawiają się zakażeń

Choć chirurdzy są zadowoleni z efektów operacji, na tym etapie nie można jeszcze mówić o pełnym bezpieczeństwie pacjentów. Jednym z największych zagrożeń są powikłania infekcyjne.

Chodzi między innymi o sposób udzielania pierwszej pomocy na miejscu ataku. Osoby ratujące rannych tamowały krwawienie, umieszczając gaziki wewnątrz ran. Było to konieczne, by zatrzymać utratę krwi i umożliwić transport poszkodowanych do szpitala. Nie były to jednak warunki sterylne.

– To, czego możemy się obawiać, to powikłania związane z zakażeniami. To jest bardzo wczesny okres, musimy być bardzo ostrożni – wyjaśnił prof. Gajos.

Na razie lekarze nie są w stanie określić, kiedy pacjenci będą mogli opuścić szpital.