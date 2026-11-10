Zamach w Krakowie i rosyjski wątek. Prokuratura bada, kto mógł inspirować Michała Oksińskiego

Zamach w Krakowie i wątek rosyjski. Prokuratura sprawdza ewentualnych pomocników Michała Oksińskiego

Śledczy starają się ustalić, czy zmarły 24-letni Michał Oksiński całkowicie samodzielnie przeprowadził krwawy atak na krakowskim Rynku Głównym w sobotę, 7 listopada. Kluczową zagadką tragedii, która kosztowała życie sześć osób, pozostaje kwestia ewentualnego wsparcia lub podżegania sprawcy przez osoby trzecie. Wśród analizowanych tropów pod lupę prokuratury trafił także potencjalny wątek rosyjski. Choć dotychczas nie potwierdzono zaangażowania obcych wywiadów, badający sprawę nie odrzucają hipotezy o zewnętrznej inspiracji.

„Każdy wątek będziemy badać, również rosyjski” – powiedział prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Zgon sprawcy nie zatrzymał postępowania w sprawie jednej z najkrwawszych strzelanin we współczesnej historii Polski. Po wymianie ognia z funkcjonariuszami policji 24-latek trafił do krakowskiego szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek, 9 listopada. Obecnie wysiłki organów ścigania skupiają się na odkryciu motywów działania młodego mężczyzny, które doprowadziły do masakry.

Podstawowa kwestia wymagająca wyjaśnienia dotyczy tego, czy Oksiński opracował cały plan w pojedynkę, czy też działał pod czyimś wpływem lub z czyjąś pomocą.

„Głównym kierunkiem tego śledztwa jest ustalenie tego, czy ktoś temu sprawcy pomagał i czy ktoś go inspirował. Ta inspiracja mogła nadejść z różnej strony, więc nie eliminujemy z góry żadnej możliwości” – wyjaśnił prokurator Eryk Stasielak.

Według potwierdzonych informacji z prokuratury, scenariusz zakładający rosyjską inspirację zamachu jest jednym z weryfikowanych wariantów. Śledczy nie dysponują jednak na tym etapie dowodami łączącymi zamachowca z Rosją, a prowadzone działania obejmują analizę wielu różnych hipotez.

Przed budynkiem, w którym mieszkała rodzina krakowskiego zamachowca, ustawiono zapalone znicze:

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Waldemar Żurek o działaniach hybrydowych i „matrioszkach” po ataku w Krakowie

Głos w tej sprawie zabrał także Waldemar Żurek, pełniący funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Podczas wywiadu w Radiu ZET polityk odpowiadał na pytania dotyczące ewentualnego wystąpienia rosyjskich działań o charakterze hybrydowym.

Szef resortu sprawiedliwości potwierdził, że taka ewentualność cały czas jest brana pod uwagę. Zaznaczył, iż organy państwowe posiadają pewne dane wymagające dokładniejszej weryfikacji przez służby, jednak jest za wcześnie na przekazywanie jakichkolwiek szczegółów opinii publicznej.

Minister odwołał się ponadto do metod działania charakterystycznych dla obcych wywiadów. Opisał zjawisko tak zwanych „matrioszek”, wskazując na ludzi, którzy zupełnie nieświadomie mogą realizować cele narzucone przez zewnętrznych mocodawców.

„Ktoś, kto czytał Suworowa Akwarium, wie, co to znaczy matrioszka” – powiedział minister.

Polityk wyraźnie zaznaczył jednak, że daleki jest od wydawania jednoznacznych wyroków na temat zaangażowania służb z Rosji. Zaapelował o dokładne sprawdzenie każdego tropu i stanowczo odciął się od sensacyjnych doniesień krążących w przestrzeni medialnej.

Michał Oksiński interesował się Andersem Breivikiem. Śledczy badają telefony i komputer sprawcy

Bardzo ważną częścią prowadzonego śledztwa pozostaje sprawdzenie sprzętu elektronicznego, z którego korzystał 24-latek. W pojeździe należącym do zamachowca funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli cztery telefony komórkowe. Teraz specjaliści pracują nad złamaniem zabezpieczeń i odczytaniem zawartości tych urządzeń.

Równolegle trwa dokładna analiza przedmiotów zabranych z lokalu zamieszkiwanego przez napastnika oraz weryfikacja jego internetowej aktywności i sieci znajomych. Śledczy dążą do ustalenia, czy Oksiński kontaktował się z kimkolwiek, kto mógłby w jakikolwiek sposób sterować jego zachowaniem.

Z informacji przekazanych przez Waldemara Żurka wynika również, że wśród dowodów rzeczowych natrafiono na specyficzne emblematy oraz symbole, którym przyjrzą się teraz powołani biegli.

Wypowiadając się we wtorek, 10 listopada, na antenie Radia Kraków, minister sprawiedliwości ujawnił kolejny ważny wątek. Przeszukanie komputera należącego do Oksińskiego dowiodło, że 24-latek przeglądał witryny poświęcone Andersowi Breivikowi, który w 2011 roku dokonał krwawego zamachu w Norwegii. W związku z tym weryfikowana jest teza o możliwej fascynacji sprawcy skrajnie prawicowym ekstremizmem.

W tej chwili śledczy nie są jeszcze w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy te internetowe poszukiwania bezpośrednio popchnęły młodego mężczyznę do zorganizowania ataku.

Zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim przed atakiem w Krakowie. Michał Oksiński zabił dziewięć osób

Prowadzone postępowanie wykracza poza same wydarzenia z Rynku Głównego w Krakowie. Z ustaleń prokuratury wynika, że jeszcze przed tym atakiem, w nocy z piątku na sobotę bądź w sobotni poranek, Oksiński pozbawił życia swoich rodziców oraz 21-letnią siostrę w ich wspólnym mieszkaniu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

W rodzinnym lokalu śledczy ujawnili zwłoki trzech zamordowanych osób, a także zabezpieczyli siedem egzemplarzy broni palnej.

Dopiero po dokonaniu tej zbrodni 24-latek pojechał do Krakowa i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Na miejscu pozbawił życia sześć osób i zranił kilkanaście innych, w tym dwóch podejmujących interwencję funkcjonariuszy policji.

Mundurowym udało się obezwładnić napastnika, który następnie został przetransportowany do placówki medycznej. Mężczyzna zmarł 9 listopada, co uniemożliwiło prokuratorom formalne ogłoszenie mu zarzutów.

Organy ścigania wciąż pracują nad dokładnym odtworzeniem ostatnich godzin życia zamachowca i poznaniem jego motywacji, sprawdzając jednocześnie, czy ktokolwiek wiedział o jego planach lub ułatwił mu przygotowanie ataku.