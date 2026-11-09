Nawet kilkaset strzałów w centrum Krakowa. Prokuratura ujawnia arsenał 24-letniego zabójcy

Skala sobotniego ataku na Rynek Główny w Krakowie mogła być jeszcze większa, niż początkowo przypuszczano. Podczas poniedziałkowego briefingu, 9 listopada, rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał nowe informacje dotyczące liczby wystrzałów oraz broni zabezpieczonej przy 24-letnim napastniku.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas dramatycznych wydarzeń w centrum Krakowa padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów. Śledczy nie wykluczają jednak, że rzeczywista liczba mogła sięgać nawet kilkuset.

– Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset – poinformował prokurator Przemysław Nowak.

Dokładny bilans będzie można ustalić dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu dokumentacji i materiałów dowodowych zgromadzonych przez policję oraz prokuraturę.

Dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety. Zabójca miał przy sobie ogromne ilości amunicji

Jednym z najbardziej niepokojących ustaleń jest liczba broni oraz amunicji, którą dysponował sprawca. Jak ujawnił rzecznik Prokuratury Krajowej, przy Michale Oksińskim i w jego samochodzie zabezpieczono łącznie cztery egzemplarze broni palnej. Były to dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety.

Na tym jednak nie koniec. Śledczy znaleźli również setki sztuk amunicji, która nie została wykorzystana podczas ataku.

– Ujawniono przy nim i w samochodzie kilkaset sztuk amunicji – w tym do tych karabinów i do pistoletów. Jest to co najmniej około pół tysiąca sztuk dodatkowej amunicji, która mogła być użyta – przekazał prokurator Nowak.

Oznacza to, że napastnik dysponował znacznym zapasem nabojów. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zabrał ze sobą tak dużą ilość amunicji ani czy planował kontynuowanie ataku.

Michał Oksiński i zamach w Krakowie:

34

Od marca miał pozwolenie na broń. Gdzie nauczył się strzelać?

Prokuratura przygląda się również temu, w jaki sposób 24-latek zdobył umiejętności posługiwania się bronią palną.

Według informacji przedstawionych przez prok. Przemysława Nowaka, Michał Oksiński posiadał pozwolenie na broń od marca 2026 roku. Obejmowało ono jeden karabin i jeden pistolet.

Mężczyzna uczęszczał również na strzelnicę. Na obecnym etapie postępowania śledczy dysponują informacjami wskazującymi, że ćwiczył przede wszystkim strzelanie statyczne, czyli oddawanie strzałów z nieruchomej pozycji do wyznaczonego celu.

Prokuratura nie potwierdziła natomiast, aby napastnik przechodził inne rodzaje szkoleń.

– Na razie nie mamy danych, czy się uczył gdzieś indziej, przede wszystkim w takich okolicznościach. Mamy tylko dane o strzelnicy i statycznym strzelaniu – zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej.

Śledczy mają szczegółowo zweryfikować cały wątek związany z uzyskaniem przez 24-latka pozwolenia na broń oraz jego aktywnością na strzelnicach.

Cztery telefony zamachowca. Śledczy sprawdzą, z kim się kontaktował

Kolejnym istotnym elementem śledztwa są urządzenia elektroniczne zabezpieczone po zatrzymaniu sprawcy.

Jak poinformował prokurator Przemysław Nowak, przy 24-latku oraz w jego samochodzie znaleziono co najmniej cztery telefony komórkowe. Prokuratura dysponuje również sprzętem elektronicznym i innymi przedmiotami zabezpieczonymi w jego mieszkaniu.

Materiały te mają pomóc w odtworzeniu ostatnich godzin przed strzelaniną, a także w wyjaśnieniu, co kierowało napastnikiem.

Śledczy będą sprawdzać, czy Michał Oksiński działał samodzielnie, czy mógł czerpać inspirację od innych osób, a także czy ktokolwiek pomagał mu w przygotowaniach do ataku.

– Będziemy ustalali przede wszystkim, jak do tego doszło (...). Dotyczy to zarówno kwestii motywacji, ewentualnej inspiracji, jak i ewentualnej pomocy przez inne osoby – podkreślił prokurator.

Na obecnym etapie nie potwierdzono udziału innych osób w przygotowaniu lub przeprowadzeniu zamachu.

Sześć osób zginęło na Rynku. W domu napastnika znaleziono trzy kolejne ciała

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15. Uzbrojony 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób. Rannych zostało 16 osób, wliczając napastnika i dwóch policjantów.

Sprawca został postrzelony podczas policyjnej interwencji i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Zmarł w poniedziałek, 9 listopada, nad ranem.

Śledztwo obejmuje również zabójstwo trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. W domu rodzinnym 24-latka policjanci odnaleźli ciała jego rodziców oraz 21-letniej siostry. Według dotychczasowych ustaleń za obie zbrodnie miał odpowiadać ten sam mężczyzna.

Choć Michał Oksiński nie stanie już przed sądem, prokuratura zamierza wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii. Szczególnie istotne pozostaje ustalenie, jak 24-latek przygotował się do ataku, dlaczego zgromadził tak duży zapas amunicji i czy jego działania były wcześniej zaplanowane.