Policja wzięła księdza z Krakowa za zamachowca. Duchowny wyszedł tylko po pranie

Policyjna akcja na dachu po ataku w Krakowie

Krótko po dramatycznych wydarzeniach w sieci ukazało się wideo ukazujące działania mundurowych w okolicach dachów w ścisłym centrum Krakowa. Wśród internautów szybko zrodziły się domysły o namierzeniu przez służby kolejnego napastnika.

Małopolscy funkcjonariusze błyskawicznie ucięli jednak te pogłoski. Policja wytłumaczyła, że zarejestrowane wideo wcale nie dokumentuje obławy na drugiego zamachowca, a jedynie działania podjęte wobec księdza przebywającego na tarasie zlokalizowanym na dachu jednego z kościołów.

Ksiądz z Krakowa wzięty za zamachowca. Poszedł tylko po pranie

Duchowny nie kryje zaskoczenia tym, że zupełnie rutynowe, domowe wyjście przerodziło się w policyjną operację przypominającą sceny z kina akcji.

- Poszedłem sobie po pranie na taras, a że w telewizji właśnie mówili, że złapali gościa i że już jest spokój, to pomyślałem, że popatrzę na rynek - relacjonował duchowny w rozmowie z portalem deon.pl.

Zbliżenie się do krawędzi tarasu natychmiast wywołało ostrą reakcję znajdujących się w pobliżu mundurowych.

- Jak tylko podszedłem do murka, słyszę: »ręce do góry, ręce do góry!« Więc zaraz podniosłem ręce do góry - wspomina ksiądz.

Z relacji kapłana wynika, że funkcjonariusze przez parę minut mierzyli do niego z gotowej do strzału broni, zakazując mu przy tym wykonywania jakichkolwiek gestów.

Ostra interwencja policji wobec duchownego na dachu w Krakowie

Atmosfera zagęściła się jeszcze bardziej w momencie, kiedy policjanci wkroczyli bezpośrednio do wnętrza obiektu.

- Obróciłem się, a oni: »Na glebę, na glebę«. Położyłem się, a policjanci wołają: "czołgaj się do nas!" - opowiadał rozmówca portalu.

Po tym, jak duchowny doczołgał się we wskazane miejsce, mundurowi natychmiast przystąpili do jego obezwładnienia.

- Jeden wykręcił mi rękę, a drugi przyłożył karabin do czaszki i pyta: "Jak się nazywasz?” - wspomina ksiądz cytowany przez deon.pl.

W dalszej części interwencji kapłan wyjaśnił mundurowym, że jest mieszkańcem budynku, na którego dachu się znalazł. Podane przez niego fakty pozwoliły stróżom prawa ostatecznie wyjaśnić całe nieporozumienie.

Dlaczego policja w Krakowie wzięła księdza za zamachowca?

Rozmówca portalu Deon.pl zaznacza, że patrząc na sprawę chłodnym okiem, w pełni pojmuje powody, dla których wzięto go za cel. Na tarasie pojawił się już po zmroku, a na dodatek miał założony na głowę kaptur i nosi zarost.

- Jeszcze z tą brodą, trochę jak muzułmanin, więc jak oni mnie zobaczyli, ja się im nie dziwię - powiedział duchowny.

Stróże prawa wytłumaczyli mu po fakcie, że chwilę wcześniej dotarł do nich komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie ze strony kolejnego uzbrojonego napastnika. W takich okolicznościach każdą niepokojącą postać z góry uznawano za realne zagrożenie.

Ksiądz chwali policję po zamachu w Krakowie

Chociaż całe zajście kosztowało kapłana mnóstwo nerwów, obecnie wspomina je już ze spokojem. Nie ukrywa przy tym, że w trakcie samej akcji towarzyszył mu zupełnie autentyczny, paraliżujący strach.

- Wtedy miałem cykora, bo wystarczy zrobić jakikolwiek nieopatrzny ruch ręką, żeby ktoś pociągnął za spust - opowiada ksiądz.

Mimo drastycznych środków duchowny nie żywi urazy do policjantów, a ich postawę ocenia w sposób jednoznacznie pozytywny.

- Uważam, że to bardzo dobrze, że policja tak reaguje. Jak w filmie amerykańskim - ocenił duchowny.

Kapłan zaznaczył również, że wobec doniesień o drugim strzelcu służby po prostu nie mogły pozwolić sobie na jakiekolwiek ryzyko.

- Trzeba policję pochwalić. Przecież w niecałe trzy minuty było już po akcji złapania gościa. To było naprawdę sprawne - podsumował rozmówca deon.pl.

38