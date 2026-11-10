19-letni Harry Marchant ranny w zamachu w Krakowie. Jego rodzina dziękuje Polakom

Zamach w Krakowie. Rodzina postrzelonego 19-latka z Wielkiej Brytanii wydała oświadczenie

Sobotni atak z 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym przyniósł przerażające żniwo. Uzbrojony sprawca zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów w jednym z najpopularniejszych turystycznie punktów Polski, zmieniając okolicę w scenę ogromnego dramatu. W wyniku tych wydarzeń życie straciło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia.

W grupie rannych znalazł się 19-letni Harry Marchant pochodzący z brytyjskiego miasta York. Nastolatek doznał ran postrzałowych, ale przeżył zamach i trafił pod bezpośrednią opiekę polskich lekarzy. We wtorek, 10 listopada, bliscy młodego mężczyzny postanowili odnieść się do tych dramatycznych zdarzeń.

Specjalny komunikat krewnych udostępniła brytyjska jednostka North Yorkshire Police. Najbliżsi potwierdzili w nim, że Harry ucierpiał podczas ataku w Polsce i cały czas pozostaje w szpitalu, gdzie przechodzi dalsze leczenie, a lekarze oceniają jego obecny stan jako stabilny.

Informacje o kondycji zdrowotnej 19-latka to jednak nie wszystko. W opublikowanym tekście rodzina zawarła również wyjątkowo ciepłe podziękowania dla wszystkich osób, które ruszyły na pomoc poszkodowanym w trakcie krakowskiego zamachu.

Bliscy Harry'ego Marchanta dziękują Polakom za ratunek po ataku w Krakowie

„Nie potrafimy wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni ratownikom, personelowi medycznemu i Polakom za pomoc i opiekę nad Harrym” – przekazali bliscy 19-latka.

Krewni zaznaczyli jednocześnie, że nastolatek wciąż wraca do pełni sił, i zaapelowali o uszanowanie ich prywatności w tym niezwykle wymagającym okresie.

Podziękowania z Wielkiej Brytanii wybrzmiewają szczególnie mocno w kontekście tragedii ze stolicy Małopolski. W momencie gdy na ulicy padały strzały, a spanikowany tłum szukał bezpiecznej kryjówki, służby medyczne i ratownicy prowadzili dramatyczną walkę o życie rannych, wspierani przez zwykłych świadków obecnych w pobliżu miejsca ataku.

Mimo wysiłków ratowników sześć ofiar zmarło, a wśród nich znalazł się 32-letni Brytyjczyk. Młodszy z obywateli Zjednoczonego Królestwa miał znacznie więcej szczęścia, dzięki czemu rodzina Harry'ego może dziś z nadzieją wyczekiwać jego powrotu do domu.

Klub York City FC wspiera postrzelonego w Krakowie kibica

Dramatyczne losy młodego Brytyjczyka wywołały także duży odzew w środowisku sportowym z jego rodzinnych stron. Poszkodowany 19-latek kibicuje drużynie York City FC, której władze zamieściły w mediach społecznościowych oficjalny komunikat ze słowami otuchy oraz informacjami o stanie zdrowia fana.

Działacze York City FC podkreślili we wpisie, że cała społeczność klubowa jest myślami z młodym sympatykiem, który znalazł się w epicentrum wstrząsających wydarzeń w Krakowie.

„Życzymy Harry'emu szybkiego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy go na stadionie LNER” – napisali przedstawiciele klubu, dołączając do wpisu czerwone serce.

Wspomniany w wiadomości obiekt LNER to macierzysty stadion zespołu York City FC. Na powrót nastolatka do ojczyzny czekają więc zarówno jego krewni, jak i lokalni fani futbolu, którzy liczą, że 19-latek już wkrótce ponownie zasiądzie na trybunach, by dopingować ulubioną drużynę.