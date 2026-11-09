Alarm bombowy w Krakowie. Ewakuacja kilkuset osób. Trwa akcja służb

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 listopada. Jak wynika z informacji, które jako pierwsza podała „Gazeta Krakowska”, szkoła przy ul. Karmelickiej w Krakowie została objęta alarmem bombowym. W związku z zagrożeniem zarządzono ewakuację.

Na miejscu pojawili się policjanci oraz straż pożarna. 350 osób zostało ewakuowanych.

- W tej chwili prowadzimy działania, trwa sprawdzanie budynku - mówią Gazecie Krakowskiej policjanci.

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