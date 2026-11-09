Ruszyli na pomoc, gdy rozegrał się dramat. Klęczar przypomniał o cichych bohaterach z Krakowa

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-09 10:48

Tragedia na krakowskim Rynku pokazała nie tylko ogrom ludzkiego cierpienia, ale również solidarność i odwagę tych, którzy znaleźli się w pobliżu ataku. Nie czekali na przyjazd służb – sami ruszyli ratować poszkodowanych. Podczas poniedziałkowej konferencji wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przypomniał o osobach, których pomoc mogła mieć ogromne znaczenie dla rannych.

  • Dwaj lekarze, którzy przerwali czas spędzany z rodzinami, by ratować poszkodowanych.
  • Pielęgniarka z Podkarpacia i młodzi wolontariusze z zagranicy.
  • Przechodnie, którzy wezwali pomoc, a także dyspozytorzy i przedstawiciele służb.

Zamach w Krakowie. Lekarze bez wahania ruszyli na pomoc rannym

Wśród osób, które znalazły się w pobliżu miejsca ataku, było dwóch lekarzy. Obaj przebywali tam prywatnie, w towarzystwie swoich rodzin. Kiedy zobaczyli rannych, natychmiast zajęli się udzielaniem im pomocy.

Jeden z medyków wykorzystał swoje doświadczenie chirurgiczne, by ratować rannego policjanta. Według wojewody jego działania mogły z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do ocalenia życia funkcjonariusza. Drugi lekarz pomógł ocenić stan poszkodowanych i zdecydować, do których szpitali powinni trafić.

Ważną rolę odegrali również dyspozytorzy medyczni, którzy korzystali z wiedzy lekarzy obecnych na miejscu i koordynowali działania ratunkowe.

Zadzwonili po pomoc

Klęczar przypomniał, że bohaterów było znacznie więcej. Wśród nich znalazła się pielęgniarka przyjezdna z Podkarpacia oraz młodzi wolontariusze z zagranicy. Wojewoda zwrócił też uwagę na postawę zwykłych przechodniów. Niektórzy zamiast wyciągać telefony i nagrywać dramatyczne sceny, zadzwonili pod numer alarmowy.

W pomoc zaangażowali się także strażnicy miejscy, policjanci i strażacy. Każdy z nich miał swoją rolę w działaniach podejmowanych po ataku.

Wojewoda apelował, by pamiętać o tych ludziach i mówić o ich postawie. W obliczu tragedii pokazali, jak wiele może znaczyć szybka reakcja, wiedza i zwykła ludzka solidarność.

– Tu jest wielu bohaterów i ich należy pokazywać. O nich mówmy, bo to zło trzeba zwyciężyć dobrem, a dobro to ludzie – podsumował Krzysztof Jan Klęczar.

Tragedia w Krakowie poruszyła również polskie gwiazdy

WSZYSTKO O ZAMACHU W KRAKOWIE:

Akcja policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań
Atak w Krakowie. Obywatelka Rosji wśród rannych, jest komunikat ambasady
Dorożkarze wśród rannych w ataku w Krakowie. Dwie osoby walczą o życie
Dostęp do broni w Polsce zostanie zaostrzony? Rząd reaguje na dramat w Krakowie
Dzwoniła do syna 20 razy. Później dowiedziała się, że wnuk wymordował jej rodzinę
Koszmar w Krakowie. Wiemy, w jakim stanie są bohaterscy policjanci i strzelec
Kraków po krwawej strzelaninie na Rynku Głównym. Te zdjęcia mówią wszystko
Najmłodsza ofiara zamachu w Krakowie miała 32 lata. O jednej wciąż niewiele wiadomo. Kim są zmarli w wyniku strzelaniny?
Nie żyją rodzice i siostra sprawcy masakry w Krakowie. Trzy ciała i arsenał broni w mieszkaniu
Paulina Holtz ostro o meczach i odwołanych spektaklach w czasie żałoby narodowej
Policjant Jakub Kulik ciężko ranny w strzelaninie w Krakowie. Poruszające słowa kolegów z remizy
Policjant Jakub Kulik walczy o życie w szpitalu. Kim jest bohater z Krakowa?
Postrzelenie policjantów w Krakowie. Dwaj wybitni chirurdzy ruszyli na ratunek rannym
Prezydent Torunia reaguje po tragedii w Krakowie. Paweł Gulewski wskazał, co się zmieni
Ruszyli na pomoc, gdy rozegrał się dramat. Klęczar przypomniał o cichych bohaterach z Krakowa
Strzały w Krakowie. Policja zatrzymała 23-latka z długim nożem
Strzelanina na krakowskim rynku. Przebieg policyjnej akcji minuta po minucie
Strzelanina w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowe informacje o ofiarach
Strzelanina w Krakowie. 30 osób uciekło przed kulami do klasztoru dominikanów
Strzelanina w Krakowie. Rynek Główny wciąż odcięty przez policję
Strzelanina w Krakowie. Wiemy, co dzieje się z rannymi. Są pierwsze dobre wiadomości!
Tajemnicze symbole na ubraniu zabójcy z Krakowa. MSWiA ujawnia nowe szczegóły
Tragedia w Krakowie i makabryczna zbrodnia w Ostrowcu. Wiadomo, co grozi Michałowi O.!
W sześć minut służby były na Rynku. Po masakrze w Krakowie szykują zmiany. „Nie oddamy Krakowa przestępcom”
Wiadomo, co się dzieje teraz ze sprawcą zamachu w Krakowie. Są nowe, pilne informacje o Michale O.
Wiadomo, jak zginęła rodzina zamachowca z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ciała siostry i rodziców leżały w łóżkach
Zamach w Krakowie. Rząd Portugalii wydał komunikat o rannej obywatelce
Zbigniew Boniek wywołał oburzenie po zamachu w Krakowie. Student psychologii ostro odpowiedział byłemu prezesowi PZPN
Zbiórka dla dorożkarzy rannych w Krakowie. Niektórzy walczą o życie po ataku na Rynku
Żałoba narodowa w Polsce po zamachu w Krakowie. Potrwa dwa dni

ROLKI

zamach w Krakowie