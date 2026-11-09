Ruszyli na pomoc, gdy rozegrał się dramat. Klęczar przypomniał o cichych bohaterach z Krakowa

Dwaj lekarze, którzy przerwali czas spędzany z rodzinami, by ratować poszkodowanych.

Pielęgniarka z Podkarpacia i młodzi wolontariusze z zagranicy.

Przechodnie, którzy wezwali pomoc, a także dyspozytorzy i przedstawiciele służb.

Zamach w Krakowie. Lekarze bez wahania ruszyli na pomoc rannym

Wśród osób, które znalazły się w pobliżu miejsca ataku, było dwóch lekarzy. Obaj przebywali tam prywatnie, w towarzystwie swoich rodzin. Kiedy zobaczyli rannych, natychmiast zajęli się udzielaniem im pomocy.

Jeden z medyków wykorzystał swoje doświadczenie chirurgiczne, by ratować rannego policjanta. Według wojewody jego działania mogły z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do ocalenia życia funkcjonariusza. Drugi lekarz pomógł ocenić stan poszkodowanych i zdecydować, do których szpitali powinni trafić.

Ważną rolę odegrali również dyspozytorzy medyczni, którzy korzystali z wiedzy lekarzy obecnych na miejscu i koordynowali działania ratunkowe.

Zadzwonili po pomoc

Klęczar przypomniał, że bohaterów było znacznie więcej. Wśród nich znalazła się pielęgniarka przyjezdna z Podkarpacia oraz młodzi wolontariusze z zagranicy. Wojewoda zwrócił też uwagę na postawę zwykłych przechodniów. Niektórzy zamiast wyciągać telefony i nagrywać dramatyczne sceny, zadzwonili pod numer alarmowy.

W pomoc zaangażowali się także strażnicy miejscy, policjanci i strażacy. Każdy z nich miał swoją rolę w działaniach podejmowanych po ataku.

Wojewoda apelował, by pamiętać o tych ludziach i mówić o ich postawie. W obliczu tragedii pokazali, jak wiele może znaczyć szybka reakcja, wiedza i zwykła ludzka solidarność.

– Tu jest wielu bohaterów i ich należy pokazywać. O nich mówmy, bo to zło trzeba zwyciężyć dobrem, a dobro to ludzie – podsumował Krzysztof Jan Klęczar.

Tragedia w Krakowie poruszyła również polskie gwiazdy