Atak w Krakowie. Obywatelka Rosji wśród rannych, jest komunikat ambasady

Spis treści
- Strzelanina w Krakowie. Ambasada Rosji potwierdza informacje o rannej obywatelce
- Poszkodowana Rosjanka w krakowskim szpitalu. Dyplomaci reagują
- Komunikat ambasady Rosji w Polsce. Apel do obywateli po zamachu
- Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Przebieg tragicznych wydarzeń
- Ofiary ataku w Krakowie. Sześć osób nie żyje, szesnaście jest rannych
Strzelanina w Krakowie. Ambasada Rosji potwierdza informacje o rannej obywatelce
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce zamieściła w niedzielę w serwisie X oficjalne oświadczenie, które dotyczy ofiar sobotniej strzelaniny w ścisłym centrum Krakowa.
Dyplomaci wyjaśnili, że dane te pochodzą z jednego z tamtejszych szpitali i jednoznacznie potwierdzają obecność rosyjskiej obywatelki wśród poszkodowanych.
„Niestety w wyniku strzelaniny, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym miasta, została ranna obywatelka Federacji Rosyjskiej” – przekazała w oświadczeniu ambasada.
Poszkodowana Rosjanka w krakowskim szpitalu. Dyplomaci reagują
Przedstawicielstwo dyplomatyczne zaznaczyło również, że na bieżąco śledzi losy poszkodowanej obywatelki swojego kraju.
„Ambasada utrzymuje kontakt z krewnymi poszkodowanej, kontynuuje monitorowanie rozwoju sytuacji i pozostaje w kontakcie z organami ochrony zdrowia miasta Kraków” – czytamy w komunikacie placówki.
W opublikowanym wpisie pracownicy ambasady przekazali też wyrazy wsparcia i wyrazili nadzieję na jej szybką rekonwalescencję.
„Życzymy naszej rodaczce jak najszybszego powrotu do zdrowia” – dodali przedstawiciele placówki.
Komunikat ambasady Rosji w Polsce. Apel do obywateli po zamachu
Po tych dramatycznych zdarzeniach przedstawicielstwo dyplomatyczne zwróciło się do Rosjan przebywających na terenie Polski, przypominając im o możliwości skorzystania ze wsparcia konsularnego w nagłych przypadkach.
W komunikacie udostępniono specjalny telefon alarmowy oraz adres mailowy, które służą do bezpośredniego kontaktu w sytuacjach kryzysowych.
Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Przebieg tragicznych wydarzeń
Dramat na Rynku Głównym w Krakowie rozegrał się w sobotę około godziny 15. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zamaskowany 24-letni Polak wjechał autem na płytę rynku i zaczął strzelać do zgromadzonych tam przechodniów.
Wśród świadków wybuchła panika, a ludzie szukali schronienia w okolicznych lokalach gastronomicznych oraz bramach budynków. W rejon zdarzenia natychmiast wysłano liczne oddziały policji i zespoły ratownictwa medycznego.
Ofiary ataku w Krakowie. Sześć osób nie żyje, szesnaście jest rannych
Z ostatnich danych wynika, że w rezultacie zamachu śmierć poniosło sześć osób. Kolejnych 16 doznało obrażeń, a w grupie rannych znajduje się również sam napastnik.
Funkcjonariusze postrzelili sprawcę w trakcie policyjnej akcji, po czym mężczyzna został przewieziony do szpitala. Obecnie organy ścigania badają motywy jego działania i szczegółowo wyjaśniają okoliczności jednej z największych tragedii w kraju w ostatnich latach.
Komunikat wydany przez rosyjską placówkę dyplomatyczną dowodzi, że w gronie rannych jest co najmniej jedna osoba z zagranicy. W tej chwili służby nie podają jednak wieku poszkodowanej kobiety ani informacji o jej stanie zdrowia.