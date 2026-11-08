Atak w Krakowie. Obywatelka Rosji wśród rannych, jest komunikat ambasady

Strzelanina w Krakowie. Ambasada Rosji potwierdza informacje o rannej obywatelce

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce zamieściła w niedzielę w serwisie X oficjalne oświadczenie, które dotyczy ofiar sobotniej strzelaniny w ścisłym centrum Krakowa.

Dyplomaci wyjaśnili, że dane te pochodzą z jednego z tamtejszych szpitali i jednoznacznie potwierdzają obecność rosyjskiej obywatelki wśród poszkodowanych.

„Niestety w wyniku strzelaniny, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym miasta, została ranna obywatelka Federacji Rosyjskiej” – przekazała w oświadczeniu ambasada.

Poszkodowana Rosjanka w krakowskim szpitalu. Dyplomaci reagują

Przedstawicielstwo dyplomatyczne zaznaczyło również, że na bieżąco śledzi losy poszkodowanej obywatelki swojego kraju.

„Ambasada utrzymuje kontakt z krewnymi poszkodowanej, kontynuuje monitorowanie rozwoju sytuacji i pozostaje w kontakcie z organami ochrony zdrowia miasta Kraków” – czytamy w komunikacie placówki.

W opublikowanym wpisie pracownicy ambasady przekazali też wyrazy wsparcia i wyrazili nadzieję na jej szybką rekonwalescencję.

„Życzymy naszej rodaczce jak najszybszego powrotu do zdrowia” – dodali przedstawiciele placówki.

Komunikat ambasady Rosji w Polsce. Apel do obywateli po zamachu

Po tych dramatycznych zdarzeniach przedstawicielstwo dyplomatyczne zwróciło się do Rosjan przebywających na terenie Polski, przypominając im o możliwości skorzystania ze wsparcia konsularnego w nagłych przypadkach.

W komunikacie udostępniono specjalny telefon alarmowy oraz adres mailowy, które służą do bezpośredniego kontaktu w sytuacjach kryzysowych.

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Przebieg tragicznych wydarzeń

Dramat na Rynku Głównym w Krakowie rozegrał się w sobotę około godziny 15. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zamaskowany 24-letni Polak wjechał autem na płytę rynku i zaczął strzelać do zgromadzonych tam przechodniów.

Wśród świadków wybuchła panika, a ludzie szukali schronienia w okolicznych lokalach gastronomicznych oraz bramach budynków. W rejon zdarzenia natychmiast wysłano liczne oddziały policji i zespoły ratownictwa medycznego.

Ofiary ataku w Krakowie. Sześć osób nie żyje, szesnaście jest rannych

Z ostatnich danych wynika, że w rezultacie zamachu śmierć poniosło sześć osób. Kolejnych 16 doznało obrażeń, a w grupie rannych znajduje się również sam napastnik.

Funkcjonariusze postrzelili sprawcę w trakcie policyjnej akcji, po czym mężczyzna został przewieziony do szpitala. Obecnie organy ścigania badają motywy jego działania i szczegółowo wyjaśniają okoliczności jednej z największych tragedii w kraju w ostatnich latach.

Komunikat wydany przez rosyjską placówkę dyplomatyczną dowodzi, że w gronie rannych jest co najmniej jedna osoba z zagranicy. W tej chwili służby nie podają jednak wieku poszkodowanej kobiety ani informacji o jej stanie zdrowia.

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❗️Комментарий Посольства России в Польше в связи с уточнением информации о пострадавших гражданах России в результате стрельбы в Кракове По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября с.г. на Главной рыночной площади (Rynek Główny) города, ранена гражданка Российской Федерации. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей, продолжает следить за развитием ситуации и находится в контакте с органами здравоохранения города Кракова. Желаем нашей соотечественнице скорейшего выздоровления. ☝️Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости получения экстренной консульской помощи российские граждане могут обращаться в Посольство: 🔻По телефону горячей линии: +48 601 258 664 🔻 По электронной почте: [email protected]— Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) November 7, 2026