Nowe nagranie z Krakowa! Tak policjanci obezwładnili zamachowca. Wstrząsające sceny po krwawej masakrze

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie i panika w centrum

Dramatyczne sceny rozegrały się w okolicach godziny 15, kiedy na krakowski Rynek Główny wjechało pędzące auto. Za kierownicą samochodu miał siedzieć zamaskowany 24-letni obywatel Polski. Gdy pojazd się zatrzymał, młody mężczyzna zaczął strzelać do ludzi znajdujących się w samym sercu miasta.

W centralnym punkcie Krakowa od razu zapanował chaos. Spanikowani przechodnie rzucili się do ucieczki i szukali bezpiecznego schronienia w okolicznych restauracjach, kawiarniach czy bramach kamienic. W rejon zdarzenia błyskawicznie wysłano liczne siły policyjne, karetki pogotowia oraz pozostałe służby ratunkowe.

Nagranie z Krakowa pokazuje obezwładnienie zamachowca

Do sieci trafił następny materiał wideo ukazujący kulisy tych wstrząsających zajść. Na filmie opublikowanym na profilu „Miejski Reporter” w mediach społecznościowych widać, jak funkcjonariusze policji dobiegają do uzbrojonego agresora i przystępują do jego skutecznego obezwładnienia.

Krótkie ujęcie doskonale oddaje ogromne napięcie towarzyszące mundurowym podczas akcji. Kiedy powalony napastnik leży już na płycie rynku, stróże prawa odgradzają miejsce i blokują mu możliwość wykonania jakiegokolwiek ruchu. Wideo stanowi dowód na to, jak wielkie ryzyko niosła za sobą ta interwencja i w jak krótkim czasie policja opanowała kryzys.

Internauci chwalą interwencję policjantów w Krakowie

Osoby komentujące wideo w internecie skupiają się przede wszystkim na pełnym profesjonalizmie i odwadze mundurowych. Zdaniem obserwatorów to właśnie natychmiastowe działanie policjantów uchroniło miasto przed jeszcze bardziej tragicznymi konsekwencjami tego ataku.

Zadanie stojące przed służbami było skrajnie trudne. Funkcjonariusze prowadzili akcję w zatłoczonym centrum, pośród uciekających w popłochu przechodniów, kiedy nie było wiadomo, czy zamachowiec nie ma przy sobie ładunków wybuchowych albo kolejnych sztuk broni. Pomimo tego zagrożenia mundurowi wykazali się determinacją i skutecznie ujęli sprawcę.

Tragiczny bilans ataku w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych

Dotychczasowy bilans tych wydarzeń jest wyjątkowo tragiczny, ponieważ wskutek oddanych strzałów zginęło sześć osób. Obrażenia odniosło natomiast 16 kolejnych uczestników zdarzenia, a w grupie poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji oraz sam agresor.

Podczas akcji zatrzymania mundurowi postrzelili 24-latka. Mężczyzna został przewieziony do placówki medycznej, gdzie przebywa obecnie pod ścisłym nadzorem funkcjonariuszy. Organy ścigania pracują teraz nad ustaleniem motywacji zamachowca i krok po kroku rekonstruują przebieg dramatu, który poruszył mieszkańców Krakowa oraz opinię publiczną w całym kraju.

Prokuratura i policja badają okoliczności tragedii w Krakowie

Funkcjonariusze policji wspólnie z prokuraturą prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania, by dokładnie zbadać tło tego ataku. Prowadzący sprawę weryfikują zeznania naocznych świadków, przeglądają zapisy z kamer miejskiego monitoringu i zabezpieczają filmy umieszczane przez internautów w sieci. Każdy nowy materiał wideo może okazać się kluczowy dla pełnego odtworzenia chronologii jednej z najbardziej dramatycznych zbrodni w ostatnich latach.

10