Zasada „Cztery U” ratuje życie. Policja przypomina, jak przetrwać nagły atak

Zasada „Cztery U” w praktyce. Pierwszy krok to uważaj

W opinii ekspertów fundamentem metody „Cztery U” jest hasło uważaj, które oznacza stałą obserwację otoczenia. Kluczowe staje się zachowanie czujności, rozglądanie się wokół siebie i wychwytywanie wszelkich nienaturalnych zachowań u innych ludzi.

Podczas codziennej bieganiny niezwykle łatwo stracić czujność przez wpatrywanie się w ekran smartfona czy słuchanie muzyki na słuchawkach. Odpowiednia świadomość sytuacyjna potrafi jednak zapewnić bezcenne sekundy niezbędne na właściwą reakcję w momencie wybuchu zagrożenia.

Bezpieczna ewakuacja i numer 112. Kiedy należy uciekać

Kolejnym etapem procedury jest polecenie uciekaj. Gdy tylko pojawi się szansa na bezpieczną ewakuację z zagrożonego terenu, trzeba natychmiast z niej skorzystać i oddalić się od źródła niebezpieczeństwa. Specjaliści przestrzegają, aby w trakcie ucieczki całkowicie zignorować bagaż czy przedmioty osobiste i skoncentrować się tylko na ratowaniu własnego życia.

W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia dobrze jest ostrzegać spotkanych po drodze ludzi o niebezpieczeństwie, a po dotarciu w bezpieczne miejsce błyskawicznie wybrać numer alarmowy 112 i wezwać służby ratunkowe.

Brak drogi ucieczki podczas ataku. Jak prawidłowo się ukryć

Czasami okoliczności całkowicie uniemożliwiają bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy. W takich momentach zastosowanie ma trzecia reguła, czyli ukryj się, która pozwala przeczekać bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie pokoju, który da się zamknąć na klucz lub zabarykadować od środka. Wewnątrz trzeba bezwzględnie wyłączyć dźwięki w telefonie, pogasić światła i zachować absolutną ciszę. Równie istotne jest zajęcie pozycji z dala od okien oraz drzwi, aby nie zdradzić swojej obecności napastnikowi.

Jak zaznaczają funkcjonariusze policji, właściwie wybrane miejsce ukrycia musi blokować dostęp sprawcy i gwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa aż do momentu wkroczenia służb mundurowych.

Ostateczna obrona przed napastnikiem. Kiedy udaremnić atak

Ostatnim elementem procedury bezpieczeństwa jest wezwanie udaremnij atak. Na ten krok można zdecydować się tylko w sytuacji bez wyjścia, kiedy ucieczka lub schowanie się są niemożliwe, a życie nasze lub osób postronnych wisi na włosku.

Według specjalistów w takim momencie liczy się pełna determinacja oraz użycie wszelkich przedmiotów pod ręką do obrony i obezwładnienia agresora. Szanse na sukces znacząco rosną, gdy zaatakowani ludzie działają wspólnie jako grupa. Eksperci wyraźnie jednak zaznaczają, że bezpośrednia konfrontacja to absolutna ostateczność, która wiąże się z gigantycznym ryzykiem.

Policja przypomina o zasadzie „Cztery U”. Jak zachować zimną krew

Funkcjonariusze od dawna zwracają uwagę, że zasada „Cztery U” to nie zawiła instrukcja, ale przystępny plan przetrwania w kryzysowych okolicznościach. W obliczu nagłego niebezpieczeństwa działania ludzi są często dyktowane przez silny stres i emocje, dlatego wcześniejsze przyswojenie sobie tych reguł pozwala na zachowanie spokoju.

Kluczem do przetrwania pozostaje nieustanna uważność, błyskawiczna analiza otoczenia i trafne podejmowanie decyzji. W kryzysowym momencie o ludzkim zdrowiu i życiu decydują zaledwie pojedyncze sekundy.