Żałoba narodowa w Polsce po zamachu w Krakowie. Potrwa dwa dni

Prezydent Karol Nawrocki wprowadził żałobę narodową. Zmiany w telewizji i urzędach

Postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowej żałoby wydał prezydent Karol Nawrocki. Stosowny dokument w tej sprawie ukazał się w Dzienniku Ustaw w sobotę w późnych godzinach wieczornych.

Przez cały ten okres flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Liczne urzędy, instytucje oraz redakcje medialne modyfikują swoją szatę graficzną poprzez dodanie czarnych kirów przy logotypach bądź zastosowanie wyciszonej kolorystyki. Ponadto nadawcy radiowi i telewizyjni przebudowują swoje programy, a w wielu regionach kraju organizatorzy rezygnują z imprez o charakterze rozrywkowym.

Tragiczna strzelanina w Krakowie. Sześć osób nie żyje, szesnaście jest rannych

Wprowadzenie żałoby narodowej to bezpośredni skutek wstrząsającej strzelaniny w Krakowie. Bilans tego dramatycznego zdarzenia jest bardzo tragiczny, ponieważ zginęło w nim sześć osób. Kolejnych 16 uczestników zajścia doznało obrażeń ciała, a w gronie rannych znalazł się również sam sprawca ataku.

Ogłoszona żałoba ma na celu upamiętnienie zabitych oraz okazanie wsparcia ich bliskim, a także wszystkim osobom poszkodowanym w wyniku tych wydarzeń.

Przepisy o żałobie narodowej w Polsce. Kto podejmuje decyzję i co z dniem wolnym?

Kwestie te reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W świetle obowiązującego prawa decyzję o ogłoszeniu żałoby narodowej podejmuje prezydent, wydając odpowiednie rozporządzenie. Taki akt prawny musi jednak jeszcze uzyskać kontrasygnatę szefa rządu oraz zostać formalnie ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Czas trwania żałoby nie wiąże się z ustawowo wolnym dniem od pracy, ale nakłada obowiązek zachowania należytej powagi w przestrzeni publicznej oraz powstrzymania się od organizacji hucznych zabaw.

Historia żałoby narodowej w III RP. Kiedy wcześniej opuszczano flagi w Polsce?

W dziejach III Rzeczypospolitej żałobę narodową wprowadzano już wiele razy. Jedna z pierwszych takich decyzji zapadła w 1997 roku po niszczycielskiej powodzi, która na południu Polski doprowadziła do śmierci dziesiątek ludzi.

Obywatele naszego kraju wspólnie przeżywali także żałobę po atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 roku oraz po zamachach w Madrycie. Wyjątkowy charakter miała ponadto trwająca sześć dni żałoba zarządzona w 2005 roku po odejściu papieża Jana Pawła II.

W pamięci społeczeństwa najmocniej zapisała się żałoba po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to życie straciło 96 osób, a wśród nich para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. W późniejszym okresie podobne decyzje podejmowano również po rozbiciu się wojskowej maszyny CASA w okolicach Mirosławca, zderzeniu pociągów pod Szczekocinami, odejściu dawnych szefów rządu Tadeusza Mazowieckiego oraz Jana Olszewskiego, jak również w dniach pochówku włodarza Gdańska Pawła Adamowicza i papieża Franciszka.

Przez nadchodzące dwie doby cały kraj będzie czcić pamięć ofiar dramatu w Krakowie, czemu towarzyszyć będą widoczne w przestrzeni publicznej oznaki żałoby.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli odczuwasz lęk, niepokój lub potrzebujesz rozmowy po wydarzeniach, które wstrząsnęły Krakowem, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

– telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych, 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

Pomoc jest dostępna anonimowo i bezpłatnie. Nie trzeba zostawać samemu z trudnymi emocjami.

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