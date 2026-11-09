Chirurg oddał swój płaszcz rannemu policjantowi po strzelaninie w Krakowie. "Był cały zakrwawiony"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-09 22:19

Pośród panującego zamieszania, odgłosów wystrzałów oraz dramatycznej walki o ocalenie poszkodowanych, wydarzyło się coś niezwykle poruszającego. Doktor Mateusz Wierdak, należący do grona chirurgów spieszących z pomocą tuż po ujęciu Michała Oksińskiego, okrył własnym płaszczem poważnie rannego funkcjonariusza Jakuba Kulika. Medyk podkreśla, że zadziałał zupełnie instynktownie.

Strzelanina na krakowskim rynku. Chirurdzy ruszyli na pomoc rannym

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, tuż po zamachu na krakowskim rynku. W samym środku tego kryzysu znaleźli się dwaj chirurdzy, profesor Michał Pędziwiatr oraz doktor Mateusz Wierdak. Kiedy rozległy się strzały, obaj lekarze spędzali czas ze swoimi bliskimi w jednej z tamtejszych restauracji.

Doktor Mateusz Wierdak wrócił pamięcią do tych chwil na antenie programu „Dzień Dobry TVN”. Przyznał, że w pierwszej chwili nikt nawet nie zakładał scenariusza ataku w samym centrum Krakowa.

- Słyszeliśmy tylko huki. Nikt nie spodziewał się, że w Krakowie może być zamach i taka strzelanina. Pierwszy raz słyszałem takie odgłosy – relacjonował lekarz.

Po dotarciu do poszkodowanych medycy musieli działać błyskawicznie, gdyż w walce o życie na wagę złota była każda sekunda i nie mieli czasu na rozmyślania.

Ranny policjant potrzebował pomocy. Lekarz oddał mu swój płaszcz

Wśród rannych znalazł się policjant Jakub Kulik, który został ciężko poszkodowany w trakcie obezwładniania napastnika. Udzielenie mu skutecznej pomocy medycznej wymagało od chirurgów rozcięcia i ściągnięcia części ubrań, co z kolei wywołało bezpośrednie zagrożenie wychłodzeniem organizmu.

W pobliżu brakowało jakichkolwiek koców termicznych czy innych rzeczy, którymi dałoby się zabezpieczyć i ogrzać rannego mundurowego.

Dalszy przebieg tej dramatycznej akcji ratunkowej zrelacjonował szczegółowo profesor Michał Pędziwiatr.

- Z jednej strony musieliśmy ocenić, jakie obrażenia mają ci poszkodowani, więc trzeba ich było rozebrać. Ale z drugiej strony, jak już to zrobiliśmy, to trzeba ich było ogrzać, a ponieważ nie mieliśmy w otoczeniu nic, co można byłoby wykorzystać, no to Mateusz przytomnie, można byłoby powiedzieć, szarmancko, ofiarował swój płaszcz – mówił w rozmowie z Ewą Drzyzgą.

Dzięki tej szybkiej decyzji prywatny płaszcz doktora Wierdaka posłużył jako zastępcze okrycie dla poszkodowanego stróża prawa.

Dr Mateusz Wierdak o rannym policjancie. "To on jest bohaterem"

Chirurg otwarcie przyznaje, że najmocniej przeżył dramat funkcjonariusza, który ucierpiał podczas zatrzymywania zamachowca.

- Mam wielką nadzieję, że ten policjant przeżyje, bo to on jest bohaterem – podkreślał dr Wierdak na antenie „Dzień Dobry TVN”.

Rozmawiająca z lekarzem Ewa Drzyzga zapytała także o dalsze losy samego okrycia. Po zakończeniu działań ratunkowych ubranie było kompletnie przesiąknięte krwią.

- Był cały zakrwawiony. Moja żona go wyprała, ale raczej nie będę już w nim chodził. Mam taki plan, żeby przekazać go jako pamiątkę tego wydarzenia – wyznał lekarz.

Ranny policjant na krakowskim rynku. Na wstawce leżący na ulicy funkcjonariusze. Więcej na Eska Kraków.
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Pracownice kawiarni przy ul. Grodzkiej wspominają dramatyczne wydarzenia z soboty 7 listopada

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