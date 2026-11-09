Chirurg oddał swój płaszcz rannemu policjantowi po strzelaninie w Krakowie. "Był cały zakrwawiony"

Strzelanina na krakowskim rynku. Chirurdzy ruszyli na pomoc rannym

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, tuż po zamachu na krakowskim rynku. W samym środku tego kryzysu znaleźli się dwaj chirurdzy, profesor Michał Pędziwiatr oraz doktor Mateusz Wierdak. Kiedy rozległy się strzały, obaj lekarze spędzali czas ze swoimi bliskimi w jednej z tamtejszych restauracji.

Doktor Mateusz Wierdak wrócił pamięcią do tych chwil na antenie programu „Dzień Dobry TVN”. Przyznał, że w pierwszej chwili nikt nawet nie zakładał scenariusza ataku w samym centrum Krakowa.

- Słyszeliśmy tylko huki. Nikt nie spodziewał się, że w Krakowie może być zamach i taka strzelanina. Pierwszy raz słyszałem takie odgłosy – relacjonował lekarz.

Po dotarciu do poszkodowanych medycy musieli działać błyskawicznie, gdyż w walce o życie na wagę złota była każda sekunda i nie mieli czasu na rozmyślania.

Ranny policjant potrzebował pomocy. Lekarz oddał mu swój płaszcz

Wśród rannych znalazł się policjant Jakub Kulik, który został ciężko poszkodowany w trakcie obezwładniania napastnika. Udzielenie mu skutecznej pomocy medycznej wymagało od chirurgów rozcięcia i ściągnięcia części ubrań, co z kolei wywołało bezpośrednie zagrożenie wychłodzeniem organizmu.

W pobliżu brakowało jakichkolwiek koców termicznych czy innych rzeczy, którymi dałoby się zabezpieczyć i ogrzać rannego mundurowego.

Dalszy przebieg tej dramatycznej akcji ratunkowej zrelacjonował szczegółowo profesor Michał Pędziwiatr.

- Z jednej strony musieliśmy ocenić, jakie obrażenia mają ci poszkodowani, więc trzeba ich było rozebrać. Ale z drugiej strony, jak już to zrobiliśmy, to trzeba ich było ogrzać, a ponieważ nie mieliśmy w otoczeniu nic, co można byłoby wykorzystać, no to Mateusz przytomnie, można byłoby powiedzieć, szarmancko, ofiarował swój płaszcz – mówił w rozmowie z Ewą Drzyzgą.

Dzięki tej szybkiej decyzji prywatny płaszcz doktora Wierdaka posłużył jako zastępcze okrycie dla poszkodowanego stróża prawa.

Dr Mateusz Wierdak o rannym policjancie. "To on jest bohaterem"

Chirurg otwarcie przyznaje, że najmocniej przeżył dramat funkcjonariusza, który ucierpiał podczas zatrzymywania zamachowca.

- Mam wielką nadzieję, że ten policjant przeżyje, bo to on jest bohaterem – podkreślał dr Wierdak na antenie „Dzień Dobry TVN”.

Rozmawiająca z lekarzem Ewa Drzyzga zapytała także o dalsze losy samego okrycia. Po zakończeniu działań ratunkowych ubranie było kompletnie przesiąknięte krwią.

- Był cały zakrwawiony. Moja żona go wyprała, ale raczej nie będę już w nim chodził. Mam taki plan, żeby przekazać go jako pamiątkę tego wydarzenia – wyznał lekarz.

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