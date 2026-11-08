Nie żyją rodzice i siostra sprawcy masakry w Krakowie. Trzy ciała i arsenał broni w mieszkaniu

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-11-08 8:33

Podczas gdy oczy całego kraju były zwrócone na dramatyczne wydarzenia w Krakowie, funkcjonariusze prowadzili równie wstrząsającą akcję kilkaset kilometrów dalej. Do jednego z bloków w Ostrowcu Świętokrzyskim wkroczyli policyjni kontrterroryści, zarządzając ewakuację przerażonych lokatorów. Odkrycie dokonane wewnątrz jednego z mieszkań mrozi krew w żyłach.

Policjanci w nocy przed blokiem. Na miniaturze technicy w białych kombinezonach. O tragedii czytaj na Eska Kraków.
Autor: Policja Świętokrzyska/materiały prasowe; Piotr Polak/ PAP

Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono ciała rodziny sprawcy masakry w Krakowie

W sobotni wieczór, 7 listopada, gdy uwaga opinii publicznej koncentrowała się na krwawej strzelaninie w centrum Krakowa, funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z bloków w śródmieściu Ostrowca Świętokrzyskiego policjanci odnaleźli zwłoki trzech osób. Jak się okazało, ofiary to najbliżsi krewni 24-letniego sprawcy krakowskiej masakry.

W pierwszej fazie działań śledczy nie informowali oficjalnie, kim są odnalezione w mieszkaniu osoby, jednak obecnie policja jednoznacznie potwierdziła już ich dane.

„Wczoraj przed godziną 22.00 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ujawniliśmy ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka, który został zatrzymany w Krakowie” – przekazała policja.

Rany postrzałowe u ofiar i siedem sztuk broni w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kulisy tragedii są wyjątkowo dramatyczne, a dotychczasowe ustalenia wskazują, że rodzice oraz siostra napastnika zginęli od postrzałów.

„Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań” – poinformowali funkcjonariusze.

W trakcie przeszukiwania lokalu śledczy natknęli się także na pokaźny arsenał. Nie chodziło o pojedyncze egzemplarze, ponieważ na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli aż siedem sztuk broni.

Obecnie śledczy nie mają jeszcze pewności, kto był właścicielem tego uzbrojenia. Nadchodzące ekspertyzy i szczegółowe badania wykażą, czy z zabezpieczonej broni oddano śmiertelne strzały do trzech ofiar.

Ewakuacja bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim i całonocna akcja kontrterrorystów

Makabryczne znalezisko wywołało natychmiastową mobilizację służb w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do bloku zadysponowano policyjnych kontrterrorystów, a także prokuratora oraz techników kryminalistyki, którzy przystąpili do szczegółowych oględzin i zabezpieczania śladów.

Z uwagi na powagę sytuacji oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, podjęto decyzję o ewakuacji budynku. Mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale na czas prowadzonych przez całą noc policyjnych czynności.

Lokatorzy otrzymali zgodę na powrót do swoich mieszkań dopiero po całkowitym zakończeniu działań służb.

Ciała w domu zamachowca. To rodzice i siostra 24-latka
Galeria zdjęć 20

Śledztwo po masakrze w Krakowie. Policja przeszukuje kolejne lokalizacje

Czynności w bloku nie zamknęły jednak policyjnej akcji. Funkcjonariusze oficjalnie potwierdzają, że aktualnie realizują kolejne przeszukania.

„Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają” – przekazali funkcjonariusze.

Wstrząsające odkrycie w Ostrowcu Świętokrzyskim dzieliło zaledwie kilka godzin od wcześniejszych wydarzeń w Krakowie. Tam w sobotę po godzinie 15 uzbrojony 24-latek zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów w śródmieściu. Krwawy atak zakończył się śmiercią sześciu osób oraz zranieniem kilkunastu kolejnych, a sam napastnik został postrzelony i ujęty przez policję.

Obecnie prowadzący sprawę śledczy wyjaśniają również okoliczności śmierci rodziców i młodszej siostry zatrzymanego mężczyzny. Kluczowe dla sprawy jest ustalenie, czy krewni zostali zamordowani jeszcze przed wyjazdem 24-latka do stolicy Małopolski oraz czy ta zbrodnia łączy się bezpośrednio z późniejszą strzelaniną.

Na ten moment organy ścigania nie wskazały oficjalnie sprawcy zabójstwa trzech osób, a postępowanie w tej sprawie wciąż się toczy.

Makabra! W domu sprawcy znaleziono trzy ciała

ROLKI