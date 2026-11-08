Zamach w Krakowie. Rząd Portugalii wydał komunikat o rannej obywatelce

Atak w Krakowie. Rząd Portugalii potwierdza informacje o poszkodowanej

Wcześniej rosyjska ambasada informowała o rannej obywatelce swojego państwa, a teraz komunikat wydały także władze Portugalii. Tamtejszy rząd zamieścił wpis w serwisie X, w którym podał, że w wyniku ataku w Krakowie ucierpiała również osoba z portugalskim paszportem.

„Potwierdzono, że portugalska obywatelka została ranna w straszliwym i niewyobrażalnym ataku, do którego doszło dziś w Krakowie” – przekazano w oświadczeniu.

Poszkodowana obywatelka Portugalii w Krakowie. Reakcja ambasady

Resort spraw zagranicznych Portugalii przekazał, że sprawę na bieżąco nadzoruje tamtejsza placówka dyplomatyczna działająca na terenie Polski.

Z treści oświadczenia wynika, że władze tego kraju kontrolują bieg wydarzeń i sprawdzają kondycję zdrowotną rannej za pośrednictwem portugalskiego ambasadora urzędującego w Warszawie.

„Rząd portugalski za pośrednictwem ambasadora w Warszawie monitoruje rozwój stanu klinicznego i życzy poszkodowanej pełnego powrotu do zdrowia” – napisano.

Do tej pory służby nie podały do wiadomości publicznej wieku poszkodowanej ani dokładnych danych na temat odniesionych przez nią ran.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Obcokrajowcy wśród rannych

W sobotnich wydarzeniach w samym sercu Krakowa ucierpieli nie tylko Polacy. Z komunikatów wydawanych przez zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne wynika, że w gronie rannych są także obywatele innych krajów.

Rządy tych państw pozostają w stałym kontakcie z bliskimi poszkodowanych osób, a także współpracują z polskimi służbami oraz szpitalami.

Bilans ofiar ataku w Krakowie. 24-latek strzelał do ludzi

Dramatyczne sceny rozegrały się około godziny 15. Zamaskowany 24-latek wtargnął autem na płycie krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać do zgromadzonych tam osób.

Wydarzenia te wywołały ogromną panikę wśród przechodniów, którzy szukali schronienia w pobliskich lokalach gastronomicznych i bramach kamienic. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, zespoły ratownictwa medycznego oraz inne służby.

Dotychczasowy bilans mówi o sześciu ofiarach śmiertelnych oraz 16 osobach rannych. Obrażenia odnieśli również policjanci uczestniczący w akcji zatrzymania napastnika.

Podczas policyjnej interwencji sprawca został postrzelony i przewieziono go do szpitala. Obecnie śledczy pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu tego zdarzenia oraz motywacji, jaką kierował się agresor.

Confirmada que está uma cidadã portuguesa ferida no terrível e inominável ataque hoje ocorrido em Cracóvia, o Governo português acompanha através do embaixador em Varsóvia a evolução do estado clínico e formula votos de integral recuperação.— MNE Portugal (@mne_pt) November 7, 2026

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