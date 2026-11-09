Dorożkarze postrzeleni na Rynku w Krakowie. Lekarze znaleźli w ich ciałach kolejne kule

Atak zamachowca na Rynku w Krakowie. Dorożkarze na linii strzału

Gdy szalony zamachowiec otworzył ogień do zupełnie niewinnych ludzi przebywających na krakowskim Rynku, lokalni dorożkarze znaleźli się na pierwszej linii strzału. Wśród zgromadzonych byli zarówno turyści, jak i osoby wykonujące swoje obowiązki zawodowe, w tym właśnie powożący dorożkami. W to słoneczne, sobotnie popołudnie miejsce postojowe zlokalizowane tuż obok Sukiennic było całkowicie zapełnione. Kiedy w stronę doskonale znanych w Krakowie dorożkarzy posypał się grad pocisków, ci siedzieli akurat w swoich powozach i spokojnie wypatrywali kolejnych klientów.

Już wczoraj przekazywaliśmy doniesienia o tym, że w wyniku tego zdarzenia poważne obrażenia odniosły trzy kobiety oraz jeden mężczyzna.

- Moja ciocia Agnieszka ma urwany palce, kula także trafiła w jej udo. Kula zamachowca zasięgnęła także siostrę Agnieszki - Martę, która została trafiona w szyję. Najciężej ranna została Basia. Trzy kule utkwiły w jej ciele oraz Piotr. On cały czas jest w śpiączce – informował „Super Express” Eryk Nęcek, pełniący funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Krakowskich Dorożkarzy.

Ciężki stan postrzelonych dorożkarzy z Krakowa. Lekarze odkryli kolejne kule

Niestety, w poniedziałek nie pojawiły się żadne przełomowe wieści dotyczące kondycji zdrowotnej poszkodowanych dorożkarzy, a nowe doniesienia ze szpitala dostarczyły jedynie kolejnych powodów do niepokoju.

- Ciocia Agnieszka będzie musiała przejść kolejną operację. U Basi w ciele lekarze odkryli kolejną kulę, to oznacza, że została trafiona aż 4 razy. Też ma kolejny raz operowana. Piotr dalej jest w śpiączce, w jego sercu tkwi kula, a kolejna w biodrze. Jedynie ciocia Marta mogła dziś opuścić szpital. To jedyna dobra wiadomość – relacjonował pan Eryk.

Zbiórka na rzecz rannych dorożkarzy z Krakowa. Jak można pomóc poszkodowanym?

Poszkodowani w ataku dorożkarze mają przed sobą bardzo długą drogę, zanim wrócą do pełni sił oraz do wykonywania zawodu, dlatego obecnie pilnie potrzebują pomocy. Bezpośrednio po zamachu zorganizowano inicjatywy, których celem jest udzielenie wsparcia rannym siostrom oraz ich najbliższym. W tej chwili największą trudność stanowi nie tylko samo leczenie fizycznych ran, lecz także próba odnalezienia się w codzienności po ogromnej traumie, jaka już na zawsze odciśnie piętno w pamięci wszystkich świadków sobotniego dramatu.

Osoby chcące pomóc mogą wesprzeć rannych dorożkarzy z Krakowa poprzez serwis zrzutka.pl.

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