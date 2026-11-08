W kilka godzin zebrali miliony. Polacy ruszyli na pomoc bohaterom z Krakowa, którzy zatrzymali zamachowca

Zbiórkę założył w sobotę wieczorem (7 listopada) dziennikarz i założyciel Kanału Zero, Krzysztof Stanowski. Opisał ją krótko: „Dla bohaterów z Krakowa i ich rodzin. Dla ludzi, którzy zaryzykowali wszystko”.

Reakcja była natychmiastowa. Pierwszy milion złotych wpłynął na konto w niecałe trzy godziny od startu. W niedzielę (8 listopada) licznik na portalu zrzutka.pl przekroczył już 4,4 miliona złotych, zbliżając się do celu 5 milionów.

Takim ludziom płacimy zbyt mało za zbyt wiele − skomentował Stanowski, podkreślając, że funkcjonariusze zasługują na prawdziwy podziw.

Pieniądze trafią do starszych posterunkowych Jakuba Kulika i Artura Morańskiego. To oni w sobotnie popołudnie stanęli na drodze zamachowca, który wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do ludzi. Ich interwencja, choć okupiona ciężkimi obrażeniami, zapobiegła niewyobrażalnej tragedii.

Obaj funkcjonariusze, choć zostali już wybudzeni ze śpiączki, wciąż walczą o zdrowie. Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, stan jednego z nich jest stabilny, a drugiego określany jako ciężki, ale stabilny.

Ich heroizm nie pozostał niezauważony. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała złożył pilny wniosek o nadanie obu policjantom tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Głos zabrał również premier Donald Tusk, pisząc, że funkcjonariusze „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.

Mam wielką nadzieję, że policjanci wyjdą z tego cali i zdrowi. Zasługują nie tylko na słowa uznania, ale na prawdziwą wdzięczność i podziw. Dlatego założyłem zrzutkę dla nich. Takim ludziom płacimy zbyt mało za zbyt wiele. https://t.co/TUNmzHkGVZ— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 7, 2026