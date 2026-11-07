Ruszyła zbiórka dla policjantów z Krakowa. Kwota rośnie w błyskawicznym tempie

Krzysztof Stanowski organizuje pomoc dla rannych policjantów z Krakowa

W internecie zapanowało wielkie poruszenie na rzecz funkcjonariuszy, którzy w trakcie sobotniej akcji z narażeniem życia ujęli sprawcę krwawego ataku w sercu Krakowa. Specjalną kwestę w serwisie zrzutka.pl zainicjował dziennikarz Krzysztof Stanowski, aby pomóc poszkodowanym mundurowym.

Zebrane fundusze mają zasilić konta starszego posterunkowego Jakuba Kulika i starszego posterunkowego Artura Morańskiego. Obaj policjanci odnieśli rany postrzałowe podczas akcji wymierzonej w zatrzymanie groźnego zamachowca.

„Dla bohaterów z Krakowa i ich rodzin. Dla ludzi, którzy zaryzykowali wszystko” – napisał Krzysztof Stanowski, apelując o wsparcie finansowe.

Zbiórka dla policjantów z Krakowa przekroczyła już 430 tysięcy złotych

Od chwili startu inicjatywy użytkownicy sieci tłumnie wpłacają datki na rzecz poszkodowanych stróżów prawa. Najnowsze wyliczenia pokazują, że na liczniku zbiórki widnieje już przeszło 430 tys. zł, a suma stale się powiększa.

Zgromadzony kapitał trafi bezpośrednio do obu mundurowych i ich rodzin. Twórcy akcji zaznaczają, że proces leczenia, rehabilitacji oraz odzyskiwania pełnej sprawności będzie długotrwały, przez co każda złotówka odgrywa niezwykle istotną rolę.

Policjanci z Krakowa zostali postrzeleni podczas zatrzymania zamachowca

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę w ścisłym centrum Krakowa. W trakcie działań wymierzonych w uzbrojonego agresora rany postrzałowe odnieśli starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański.

Lekarze oceniają stan zdrowia obu poszkodowanych mundurowych jako poważny. W doniesieniach dotyczących Jakuba Kulika wspominano między innymi o uszkodzonym płucu. Ranni funkcjonariusze znajdują się obecnie w rękach specjalistów i są poddawani niezbędnemu leczeniu.

Wsparcie dla rannych funkcjonariuszy z Krakowa płynie z całej Polski

Kwesta założona przez Krzysztofa Stanowskiego stanowi kolejny przejaw solidarności z poszkodowanymi stróżami prawa. Już wcześniej w przestrzeni publicznej publikowano apele o honorowe oddawanie krwi na rzecz rannych policjantów.

Komentujący w sieci internauci zwracają uwagę na ogromną odwagę i ofiarność mundurowych, którzy stanęli oko w oko ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wielu darczyńców podkreśla, że pomoc finansowa dla policjantów i ich bliskich to forma podziękowania za ich służbę oraz gotowość do ocalenia ludzkiego życia.

Błyskawiczne tempo, w jakim przybywa środków na koncie inicjatywy, dowodzi tego, że historia rannych funkcjonariuszy głęboko poruszyła społeczeństwo w całej Polsce.