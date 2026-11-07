Kim był sprawca masakry w Krakowie? Miał długą broń i dużo amunicji

Do strzelaniny doszło w sobotę około godz. 15. Jak przekazała krakowska policja, mężczyzna wjechał autem na rynek i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych; wśród poszkodowanych są policjanci.

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Sprawca został postrzelony przez funkcjonariuszy i jest transportowany do szpitala. Na miejscu trwa akcja służb, a policja apeluje do osób przebywających w pobliżu o schronienie się w bezpiecznym miejscu.

NIEOFICJALNIE: Jak udało nam się ustalić, sprawców strzelaniny było dwóch.