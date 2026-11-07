Wstrząsające nagrania z Krakowa. Reanimacja ofiar, krew na ulicach. Takich obrazów Polska nie widziała

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2026-11-07 17:31

Masakra w centrum Krakowa. Po strzelaninie na Rynku Głównym w sieci pojawiają się nagrania pokazujące dramatyczną skalę zamachu. Widać ofiary, dramatyczną walkę o życie poszkodowanych, ulice we krwi. W akcji ratunkowej biorąudział dziesiątki policjantów, karetki i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bilans tragedii jest tragiczny: zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Do strzelaniny doszło w sobotę 7 listopada około godz. 15. Z przejeżdżającego samochodu padły strzały w kierunku ludzi znajdujących się w rejonie Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Chwilę później w centrum miasta rozpoczęła się ogromna akcja służb.

Kraków. Strzelanina
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Kraków. Dramatyczne nagrania z miejsca strzelaniny

Nagrania wykonane tuż po ataku pokazują skalę tragedii. Na ulicach pojawili się ratownicy medyczni, którzy udzielali pomocy rannym. W centrum Krakowa lądował śmigłowiec LPR, a policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Świadkowie relacjonowali, że po usłyszeniu strzałów ludzie w panice uciekali z Rynku i chowali się w pobliskich lokalach. Służby apelowały, aby osoby znajdujące się w okolicy schroniły się w bezpiecznych miejscach.

Kraków. Atak na Rynku Głównym
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Pięć osób nie żyje. Są ranni policjanci

Według najnowszych informacji w wyniku strzelaniny zginęło pięć osób. Rannych zostało kilkanaście kolejnych. Wśród poszkodowanych są funkcjonariusze policji.

Policja ruszyła w pościg za napastnikiem. Podczas zatrzymania funkcjonariusze oddali strzały. Na nagraniu z akcji widać moment, w którym policjant strzela w kierunku leżącego na ziemi mężczyzny. Chwilę później funkcjonariusz upada na kolana. Policja potwierdziła, że również on został ranny. Napastnik został postrzelony i trafił do szpitala.

Rynek Główny został zabezpieczony przez policję. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg wydarzeń oraz motyw działania sprawcy.

 

ROLKI