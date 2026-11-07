Wstrząsające nagrania z Krakowa. Reanimacja ofiar, krew na ulicach. Takich obrazów Polska nie widziała

Do strzelaniny doszło w sobotę 7 listopada około godz. 15. Z przejeżdżającego samochodu padły strzały w kierunku ludzi znajdujących się w rejonie Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Chwilę później w centrum miasta rozpoczęła się ogromna akcja służb.

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Kraków. Dramatyczne nagrania z miejsca strzelaniny

Nagrania wykonane tuż po ataku pokazują skalę tragedii. Na ulicach pojawili się ratownicy medyczni, którzy udzielali pomocy rannym. W centrum Krakowa lądował śmigłowiec LPR, a policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Świadkowie relacjonowali, że po usłyszeniu strzałów ludzie w panice uciekali z Rynku i chowali się w pobliskich lokalach. Służby apelowały, aby osoby znajdujące się w okolicy schroniły się w bezpiecznych miejscach.

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Pięć osób nie żyje. Są ranni policjanci

Według najnowszych informacji w wyniku strzelaniny zginęło pięć osób. Rannych zostało kilkanaście kolejnych. Wśród poszkodowanych są funkcjonariusze policji.

Policja ruszyła w pościg za napastnikiem. Podczas zatrzymania funkcjonariusze oddali strzały. Na nagraniu z akcji widać moment, w którym policjant strzela w kierunku leżącego na ziemi mężczyzny. Chwilę później funkcjonariusz upada na kolana. Policja potwierdziła, że również on został ranny. Napastnik został postrzelony i trafił do szpitala.

Rynek Główny został zabezpieczony przez policję. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg wydarzeń oraz motyw działania sprawcy.