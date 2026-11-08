Najmłodsza ofiara zamachu w Krakowie miała 32 lata. O jednej wciąż niewiele wiadomo. Kim są zmarli w wyniku strzelaniny?

Wśród ofiar jest cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Trzy zabite kobiety były obywatelkami Polski. Miały 61, 53 i 47 lat. Czwarta kobieta, 51-letnia, nie była obywatelką Polski.

Wśród zabitych jest także 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii. To jedyny cudzoziemiec, którego śmierć wśród sześciu ofiar została oficjalnie potwierdzona. Szóstą ofiarą jest mężczyzna w wieku około 50 lat. Służby nie podały na razie informacji o jego obywatelstwie.

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Zamach w Krakowie. Rodziny nadal czekają na pełne informacje

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał, że tożsamość wszystkich zabitych jest już znana. Nie zdecydował się jednak na ujawnienie personaliów.

Do tragedii doszło w sobotę 7 listopada po godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Zamaskowany 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób. Po ataku uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany po wymianie ognia z policjantami w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.

W strzelaninie rannych zostało także kilkanaście osób. Wśród poszkodowanych są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii, a pozostali ranni to Polacy.

Tragiczne informacje napłynęły także z Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie mieszkał sprawca. W jego mieszkaniu znaleziono ciała trzech osób – jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 20-letniej siostry. Policja poinformowała, że na ciałach ujawniono obrażenia od kul. W mieszkaniu zabezpieczono również siedem sztuk broni.

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