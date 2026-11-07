Makabra w Krakowie to nie wszystko. Premier Tusk ujawnił szokujące odkrycie. Trzy martwe osoby w domu szaleńca

Konrad Marzec
Konrad Marzec
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-07 22:12

- Minister i komendant przekazali mi, że w domu zamachowca prawdopodobnie są nieżywi ludzie. Będziemy to potwierdzać - przekazał przed godziną 22 premier Donald Tusk, który zabrał głos w sprawie koszmaru w Krakowie i akcji w domu sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Chodzi o trzy ciała - najprawdopodobniej trzech najbliższych członków rodziny szaleńca.

W domu szaleńca, który strzelał do ludzi w Krakowie są martwi ludzie - to dwie kobiety i mężczyzna. Prawdopodobnie są najbliższymi członkami rodziny młodego mężczyzny, który odpowiada za sobotnią tragedię. Premier Donald Tuska ujawnił, że to wnioski z obrazu z drona.

Akcja służb w domu młodego mężczyzny na terenie województwa świętokrzyskiego to efekt strzelaniny, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Te wydarzenia wstrząsnęły nie tylko opinią publiczną w naszym kraju. Przypomnijmy - młody szaleniec otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. 6 osób zginęło, a kilkanaście jest rannych.

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Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał wieczorem, że policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika już po trzech minutach od niepokojącego zgłoszenia. W podobnym czasie na miejsce dotarły straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Minister podkreślił, że szybka reakcja służb zapobiegła jeszcze większej tragedii. Łukasz Gibała zaznaczył również, że profesjonalizmem wykazali się miejscowi strażnicy miejscy.

Do sprawy wrócimy. Artykuł będzie aktualizowany!

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