Ranni policjanci z Krakowa walczą o zdrowie. Ruszyła pilna zbiórka krwi

Atak na policjantów w Krakowie. Funkcjonariusze odnieśli ciężkie obrażenia

Lekarze walczą o powrót do zdrowia mundurowych poszkodowanych w sobotnim ataku w Krakowie. W związku z tymi wydarzeniami profil 112Tarnow.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy zamieścił w sieci pilną prośbę o oddawanie krwi dla rannych na służbie policjantów, którzy ucierpieli podczas pełnienia obowiązków.

Z przekazanych informacji wynika, że w zdarzeniu poważnie ucierpieli dwaj funkcjonariusze. Są to starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański, a lekarze oceniają stan obu poszkodowanych jako poważny.

W wyjątkowo trudnej sytuacji znajduje się pierwszy z wymienionych mundurowych. Specjaliści zdiagnozowali u Jakuba Kulika bardzo rozległe obrażenia, w tym między innymi poważne uszkodzenie płuca zagrażające jego zdrowiu. Poszkodowany funkcjonariusz wstąpił w szeregi Policji stosunkowo niedawno, a wcześniej pełnił służbę wojskową jako żołnierz 18. batalionu.

Zbiórka krwi dla Jakuba Kulika. Apel do mieszkańców Małopolski

Autorzy komunikatu zwrócili się z prośbą o pomoc bezpośrednio do społeczności lokalnej. Apel o oddawanie krwi dla rannych policjantów skierowano przede wszystkim do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego oraz całego województwa małopolskiego.

Każdy, kto chce włączyć się w akcję pomocową, powinien zgłosić się do najbliższego punktu krwiodawstwa. W opublikowanym ogłoszeniu zaznaczono, że przy rejestracji należy wyraźnie wskazać Jakuba Kulika jako odbiorcę oddawanej krwi.

Organizatorzy zbiórki zwracają również uwagę na kwestie formalne związane z procedurą. Przed oddaniem krwi ze wskazaniem na konkretnego pacjenta, dawcy powinni wcześniej skonsultować i potwierdzić taką możliwość w wybranym centrum krwiodawstwa.

Donald Tusk o rannych policjantach z Krakowa. Nazwał ich bohaterami

Twórcy apelu przypominają, że praca w mundurze wiąże się z ciągłym ryzykiem. Funkcjonariusze policji podczas codziennej służby narażają własne życie oraz zdrowie dla bezpieczeństwa obywateli, jednak w obecnej sytuacji to oni znaleźli się w potrzebie i wymagają społecznego wsparcia.

Głos w sprawie poszkodowanych mundurowych zabrał także premier Donald Tusk. Zgodnie z treścią opublikowanego komunikatu, szef polskiego rządu określił obu rannych policjantów mianem prawdziwych bohaterów i zaznaczył, że ich pełna poświęcenia oraz odwagi postawa mogła ocalić życie wielu ludzi.

Jak oddać krew dla rannych policjantów? Poszukiwana grupa AB Rh+

Chętni mogą zgłaszać się do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub podległych im oddziałów terenowych. Przed udaniem się do wybranego punktu warto jednak upewnić się co do godzin otwarcia placówki oraz możliwości oddania krwi na rzecz konkretnego poszkodowanego policjanta.

Inicjatorzy akcji podkreślają, że w tym momencie ranni funkcjonariusze wyjątkowo potrzebują solidarności ze strony społeczeństwa. Każda oddana jednostka krwi ma ogromne znaczenie i może okazać się kluczowa w procesie leczenia oraz powrotu do pełnej sprawności obu poszkodowanych mężczyzn.

W treści komunikatu doprecyzowano, że dla poszkodowanego mundurowego najbardziej potrzebna jest obecnie krew grupy AB Rh+. Jednocześnie organizatorzy akcji proszą internautów o szerokie udostępnianie apelu w mediach społecznościowych, co pozwoli dotrzeć z informacją do większej grupy potencjalnych dawców.

„Jakub, Artur – życzymy Wam siły, wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisano w poruszającym apelu opublikowanym przez 112Tarnow.pl.

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