Nowe informacje o rannych policjantach z Krakowa. Prezydent nie ukrywa ulgi

To wiadomości, na które od soboty czekały rodziny, bliscy i tysiące Polaków. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik, którzy zostali ciężko postrzeleni podczas dramatycznej interwencji w Krakowie, powoli wracają do zdrowia. Choć obaj nadal przebywają w szpitalach, ich stan znacznie się poprawił. O szczegółach poinformował we wtorek, 10 listopada, prezydent Krakowa Łukasz Gibała w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jeszcze kilka dni temu sytuacja była dramatyczna. Dwaj młodzi policjanci stanęli na drodze uzbrojonego napastnika, który w sobotę, 7 listopada, otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym. Podczas wymiany ognia obaj zostali ciężko ranni. Trafili do szpitali, gdzie rozpoczęła się walka o ich życie.

– W sobotę bardzo się bałem. Stan obu był ciężki i to było bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia – przyznał Łukasz Gibała.

„Są na najlepszej ścieżce”. Rodziny czuwają przy policjantach

Dziś sytuacja wygląda znacznie bardziej optymistycznie. Prezydent Krakowa przekazał, że stan obu funkcjonariuszy wyraźnie się poprawił. Jego zdaniem najtrudniejsze chwile mogą być już za nimi.

– Myślę, że już są na najlepszej ścieżce do tego, żeby wrócić do pełni sił. Są przy nich rodziny, więc jestem optymistą – powiedział Gibała.

Jakub Kulik i Artur Morański zostali już wybudzeni ze śpiączki. Nadal jednak wymagają hospitalizacji i dalszego leczenia. Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli opuścić szpitale i wrócić do normalnego życia.

Ich historia poruszyła całą Polskę. Szczególne emocje wzbudziły pierwsze słowa Artura Morańskiego po wybudzeniu. Jak przekazali jego bliscy, mimo ciężkich obrażeń funkcjonariusz martwił się przede wszystkim o kolegę, z którym uczestniczył w dramatycznej interwencji.

Trzy minuty od zgłoszenia do interwencji. Gibała odpiera zarzuty

Prezydent Krakowa odniósł się także do pojawiających się po tragedii pytań o przygotowanie służb i tempo ich reakcji. Niektórzy komentatorzy sugerowali, że w centrum miasta mogło być zbyt mało policjantów.

Łukasz Gibała zdecydowanie odrzuca te zarzuty. Jak podkreślił, służby zareagowały błyskawicznie.

– Straż miejska pojawiła się jako pierwsza po dwóch minutach, a policja po trzech minutach od zdarzenia – poinformował.

Według prezydenta reakcja funkcjonariuszy była wzorcowa. Zwrócił jednak uwagę na ograniczenia, z jakimi musieli zmierzyć się strażnicy miejscy. Choć dotarli na miejsce jako pierwsi i ruszyli za napastnikiem, nie byli uzbrojeni w broń palną, dlatego nie mogli podjąć z nim bezpośredniej walki.

Gibała nie zgodził się również z zarzutami, że polscy policjanci są niewystarczająco wyposażeni. Przyznał natomiast, że warto rozważyć lepsze doposażenie straży miejskiej.

Rodzinne miasto trzyma kciuki za Jakuba Kulika:

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Za odwagę i poświęcenie obaj funkcjonariusze mają zostać wyróżnieni przez władze Krakowa. Prezydent Łukasz Gibała wystąpił już do Rady Miasta z pilnym wnioskiem o nadanie Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu tytułów Honorowych Obywateli Krakowa.

To jednak nie wszystko. Miasto zamierza również nagrodzić strażników miejskich i osoby, które pomagały rannym podczas sobotniego dramatu. Przewidziano odznaki honorowe oraz nagrody finansowe.

Pomoc płynie także od zwykłych Polaków i przedsiębiorców. Internetowe zbiórki dla rannych policjantów zgromadziły już miliony złotych. Prezydent przekazał ponadto, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, którzy zadeklarowali wsparcie dla poszkodowanych.