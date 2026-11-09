„A Kuba żyje?”. Pierwsze słowa policjanta po przebudzeniu

Te trzy słowa wywołują ogromne emocje. Artur Morański, który podczas wymiany ognia z zamachowcem został ciężko ranny, po wybudzeniu chciał przede wszystkim wiedzieć, co stało się z jego partnerem z patrolu – Jakubem Kulikiem.

O tej niezwykłej sytuacji poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Muszyny Jan Golba.

– A Kuba żyje? – tak, według informacji przekazanych samorządowcowi, brzmiały pierwsze słowa Artura Morańskiego po odzyskaniu przytomności.

Obaj policjanci zostali ranni podczas dramatycznej interwencji w centrum Krakowa. Mimo ogromnego zagrożenia podjęli walkę z uzbrojonym napastnikiem i doprowadzili do jego zatrzymania.

Jak podkreśla burmistrz Muszyny, zachowanie 27-latka po przebudzeniu było dla niego szczególnie poruszające. Funkcjonariusz miał świadomość, jak poważne niebezpieczeństwo groziło jemu i jego koledze, a mimo to pierwszą myśl skierował właśnie ku partnerowi z patrolu.

– To jest taka postawa, którą się rzadko spotyka – powiedział Jan Golba w rozmowie z "ESKĄ".

Samorządowiec przyznał, że wiadomość o pierwszych słowach policjanta bardzo go zaskoczyła. W jego ocenie świadczy to o niezwykłej więzi między funkcjonariuszami i poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Dwie kule i 12 godzin na stole operacyjnym. Rodzina przekazała nowe informacje

Burmistrz Muszyny ujawnił redakcji "ESKI" szczegóły dotyczące obrażeń i leczenia 27-latka.

Artur Morański został dwukrotnie postrzelony. Jeden z pocisków trafił go w rękę, drugi w klatkę piersiową. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczna okazała się skomplikowana, trwająca aż 12 godzin operacja.

Stan policjanta określano jako bardzo ciężki. Jan Golba podkreślił, że wiadomości o przebiegu leczenia otrzymał bezpośrednio od rodziny funkcjonariusza. Bliscy wyrazili zgodę na ich publiczne przekazanie.

Według informacji uzyskanych przez burmistrza policjant czuje się już lepiej. Przy jego łóżku czuwają najbliżsi.

Rodzina nie chce jednak udzielać kolejnych informacji dotyczących stanu zdrowia Artura Morańskiego. Wyjątek zrobiła dla samorządowca, który pochodzi z regionu, w którym wychował się 27-latek.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa potwierdziła, że obaj ranni policjanci – Artur Morański i Jakub Kulik – odzyskali przytomność. Stan jednego z nich wciąż określano jako ciężki.

Kim jest Artur Morański? Spokojny chłopak z Powroźnika, który wykazał się niezwykłą odwagą

Artur Morański ma 27 lat i pochodzi z Powroźnika, niewielkiej miejscowości w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim. Od trzech lat służy w policji. Pracuje w pionie patrolowym krakowskiej jednostki, gdzie razem z Jakubem Kulikiem pełni codzienną służbę.

Jak wynika z relacji burmistrza Jana Golby, młody funkcjonariusz nie należał do osób, które próbowały zwracać na siebie uwagę. Wręcz przeciwnie – mieszkańcy zapamiętali go jako spokojnego, skromnego i nieco skrytego chłopaka.

W młodości był związany z klubem sportowym MKS Poprad Muszyna, w którego drużynie grał w piłkę nożną. Prezes klubu wspomina go jako solidnego i odpowiedzialnego zawodnika. Podobne opinie płyną ze środowiska szkolnego.

Artur przez długi czas był również lektorem w kościele. Wychował się w rodzinie katolickiej.

– Wśród mieszkańców nie wyróżniał się jakoś bardzo. Był bardzo spokojny i skromny – opowiada "ESCE" Jan Golba.

Burmistrz zaznaczył, że nie zna policjanta osobiście, a informacje o jego młodości i charakterze zebrał od osób, które pamiętają go z rodzinnej miejscowości.

To właśnie ten spokojny, skromny chłopak w sobotnie popołudnie znalazł się w sytuacji, w której musiał podjąć decyzję o narażeniu własnego życia, by ratować innych.

Krakowianie oddają krew dla rannych policjantów:

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Rodzina udostępniła zdjęcie policjanta. Chciała pokazać, kim jest bohater z Krakowa

Jan Golba opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie Artura Morańskiego. Jak wyjaśnił w rozmowie z „ESKĄ”, fotografia pochodzi bezpośrednio od rodziny funkcjonariusza.

Bliscy zgodzili się na jej udostępnienie, ponieważ chcieli pokazać twarz człowieka, który wspólnie z drugim policjantem powstrzymał uzbrojonego napastnika.

To wyjątkowy gest ze strony rodziny, która w ostatnich dniach przeżywa ogromne emocje i skupia się przede wszystkim na powrocie Artura do zdrowia.

Burmistrz podkreślił, że policjant był człowiekiem skromnym, który wcześniej nie zabiegał o rozgłos.

Teraz jego nazwisko stało się rozpoznawalne w całej Polsce.

Stanęli naprzeciw uzbrojonego zamachowca. Mogli zginąć obaj

W sobotę, 7 listopada, 24-letni Michał Oksiński otworzył ogień do przypadkowych osób w centrum Krakowa. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało rannych.

Gdy napastnik uciekał przed policją, w rejonie ulic Stradomskiej i Dietla doszło do dramatycznej konfrontacji. Uzbrojony mężczyzna strzelał do funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli ogniem.

Artur Morański i Jakub Kulik podjęli interwencję mimo bezpośredniego zagrożenia życia. Obaj zostali postrzeleni. Napastnika ostatecznie obezwładniono. Jego śmierć potwierdzono w poniedziałek nad ranem.

Burmistrz Muszyny nie ma wątpliwości, że odwaga obu funkcjonariuszy zasługuje na szczególne uznanie.

W opublikowanym na Facebooku wpisie podkreślił, że dzięki ich szybkiej interwencji liczba ofiar mogła być znacznie mniejsza. Zwrócił również uwagę na ogromne ryzyko, jakie podjęli młodzi policjanci, stając naprzeciw znacznie silniej uzbrojonego sprawcy.