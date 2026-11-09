Czterech chłopców straciło mamę w zamachu w Krakowie. Burmistrz Chodzieży wspomina zamordowaną malarkę

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-11-09 13:00

Wsiadł do auta uzbrojony po zęby i w szaleńczym rajdzie po Rynku w Krakowie zastrzelił sześć osób, a 16 ranił. Wśród jego ofiar jest popularna w Chodzieży (woj. wielkopolskie) malarka, która osierociła czterech synów. Wiemy, jak wyglądały jej chwile przed śmiercią. Szczegóły w artykule.

  • Izabela W. (53 l.) przyjechała do Krakowa na wystawę swoich obrazów w Galerii Clava.
  • W sobotę była na Rynku Głównym z przyjaciółką, gdy napastnik zaczął strzelać do przypadkowych osób. Kobieta, która jej towarzyszyła, nie została ranna.
  • Malarka osierociła czterech synów. W Chodzieży zaplanowano marsz pamięci i koncert poświęcony jej pamięci.
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Przyjechała do Krakowa pokazać swoje obrazy. Zginęła w zamachu

Izabela W. (53 l.) z Chodzieży kochała malarstwo, a miała to szczęście, że jej pasja była też jej pracą. Swoje prace wystawiała w rodzinnej Chodzieży, w Poznaniu, Gdańsku, a nawet Wenecji. Teraz przyszedł czas na Kraków i Galerię Clava. Malarka w piątek, 6 listopada, pokazywała tam cykl namalowanych przez siebie kobiecych portretów, na których łączyła akryl, olej i prawdziwe złoto. Do Krakowa pojechała z kilkoma przyjaciółkami. Po pełnym wzruszeń wieczorze, w sobotę kobiety postanowiły się rozdzielić i skorzystać z uroków pięknego miasta.

Śmierć zamachowca
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Nie zdążyła uciec przed strzałami

Gdy Michał O. wjechał na Rynek Główny od strony ul. Szczepańskiej i zaczął strzelać z karabinka do przypadkowych osób, ranił cztery osoby. Wybuchła panika. Ludzie chronili się w lokalach i bramach. Izabela nie zdążyła uciec. Była wśród pierwszych ofiar.

– Była na Rynku z przyjaciółką, ale druga kobieta nie została ranna – mówi „Super Expressowi” Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, który znał malarkę i jest wstrząśnięty tragedią.

– Pani Iza była towarzyska, otwarta i radosna. Wszędzie, gdzie się pojawiała, emanowała optymizmem i pozytywną energią – wspomina burmistrz.

Malarka Izabela W. w galerii sztuki oraz na ulicy. Na miniaturze obok widać sprawcę ataku. Szczegóły na Eska Kraków.
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Chodzież żegna malarkę

Izabela była znana w mieście ze swojej działalności artystycznej. W internecie zorganizowano zbiórkę dla jej rodziny. Kobieta była mamą dwóch dorosłych synów, wychowywała też 11-letnich bliźniaków. W Chodzieży w najbliższy czwartek ma odbyć się marsz pamięci poświęcony malarce. Z kolei 11 listopada pamięć Izabeli zostanie uczczona podczas koncertu pieśni patriotycznych.

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Krwawy atak na krakowskim Rynku

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15 na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni Michał O., poruszając się samochodem, otworzył ogień do przypadkowych osób. Ciężko ranni zostali również policjanci, którzy w dramatycznym pościgu zatrzymali napastnika. Mężczyzna zmarł w szpitalu kilkadziesiąt godzin po ataku.

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Czterech chłopców straciło mamę w zamachu w Krakowie. Burmistrz Chodzieży wspomina zamordowaną malarkę
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