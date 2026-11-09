Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Tłumy ruszyły oddać krew dla rannych policjantów

Bezpośrednim sygnałem do działania stał się nocny komunikat służb medycznych oraz policji, w którym poproszono o krew dla ciężko poszkodowanych mundurowych. Funkcjonariusze ci z narażeniem życia obezwładnili uzbrojonego napastnika, a st. post. Jakub Kulik doznał rozległych obrażeń klatki piersiowej. W internecie błyskawicznie pojawiła się wiadomość o pilnym zapotrzebowaniu na rzadką grupę AB Rh+, jednak w punkcie poboru stawili się dawcy posiadający wszystkie grupy krwi, gotowi ratować zarówno policjantów, jak i rannych turystów.

„Wydarzenia, które wczoraj rozegrały się w Krakowie skłoniły mnie by dziś przyjść tu i oddać krew. Dotarł do mnie także apel by krew oddawać dlatego przyjechałem, przeszedłem kwalifikację i czekam na swoją kolej” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” pan Marek.

Zamach w Krakowie i zbiórka krwi. Wielka mobilizacja mieszkańców

Skala społecznego odzewu całkowicie zaskoczyła organizatorów akcji. Tylko w niedzielę do godziny 13.00 do stacji krwiodawstwa przy ulicy Rzeźniczej zgłosiło się przeszło 200 osób, a w poniedziałek w placówce pojawili się następni dawcy.

W całym województwie małopolskim RCKiK otworzyło w sumie sześć miejsc poboru. Oprócz głównej siedziby przy ul. Rzeźniczej zorganizowano wyjazdowe zbiórki w wozach strażackich, które zaparkowały między innymi w Przytkowicach, Ujanowicach oraz Suchej Beskidzkiej.

Zainteresowanie okazało się jednak znacznie większe. Aż do momentu zamknięcia punktów przed gabinetami lekarskimi ustawiały się długie kolejki osób czekających na swoją kolej.

„Regionalna Centrum Krwiodawstwa dysponuje dobrymi zapasami różnych składników krwi, najważniejszy jest koncentrat krwinek czerwonych, mamy go pod dostatkiem, płytki i osocza również. Wszyscy pacjenci, nie tylko Ci, którzy zostali poszkodowani we wczorajszej tragedii mają odpowiednie zabezpieczenie. Żadnej grupy krwi nie brakuje. Krew jest potrzebna na co dzień. Proszę o śledzenie komunikatów na naszej stronie. Każda osoba, która się do nas zgłasza musi przejść kwalifikację lekarską, musi odpowiednio przygotowana, nawodniona, bez problemów zdrowotnych” - powiedziała lek. Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Obecnie magazyny krakowskiej stacji są już całkowicie zapełnione. Personel medyczny zwraca uwagę na fakt, że pobrana krew posiada określony termin przydatności, w związku z czym apeluje o regularne wizyty w nadchodzących dniach i tygodniach w celu bieżącego uzupełniania rezerw.

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