"Boli mnie, że nie odpowie za swoje czyny". Sąsiedzi rodziny zamachowca z Krakowa zabrali głos

MASAKRA NA ULICACH KRAKOWA

Matkę Michała jedna z sąsiadek znała z Biedronki, gdzie kobieta pracowała.

Rodzinę zapamiętano jako spokojną, sympatyczną i życzliwą.

Sąsiedzi nie wiedzieli o zainteresowaniu Michała strzelectwem, a jego śmierć rodzi kolejne pytania o motywy zbrodni.

Matkę Michała spotykała w sklepie. „To była normalna rodzina”

Przed blokiem rozmawiamy z kobietą, która mieszka w okolicy od około roku. Nie zdążyła dobrze poznać wszystkich Oksińskich, ale regularnie spotykała matkę Michała. Kobieta pracowała w Biedronce, a ich znajomość ograniczała się głównie do rozmów podczas zakupów.

– Bardzo miła, przyjemna, normalna rodzina. A co się stało, to nikt tego nie wie – opowiada sąsiadka.

Michała rozpoznawała z widzenia. Nie utrzymywała z nim jednak bliższych kontaktów i nie miała pojęcia, że interesował się strzelectwem. Słyszała za to, że jego ojciec zajmował się elektryką i być może prowadził własną firmę. Nie znała jednak szczegółów jego działalności.

Rodzina mieszkała w tej części Ostrowca od wielu lat. Po tragedii zaczęły pojawiać się również pogłoski o rzekomym wcześniejszym zabójstwie w okolicy. Sąsiadka stanowczo zaznacza, że nie ma wiedzy, by taka historia miała potwierdzenie. Jej zdaniem po tak dramatycznych wydarzeniach łatwo o rozpowszechnianie niesprawdzonych opowieści.

24

„Życie całe przed nią było”. Sąsiadka żałuje śmierci siostry Michała

Najbardziej porusza ją los młodej siostry Michała. Kobieta nie kryje, że trudno pogodzić się jej ze śmiercią dziewczyny, która miała jeszcze całe życie przed sobą.

– Szkoda, bo życie całe przed nią było – mówi.

Mieszkańcy zastanawiają się także nad tym, co oznacza śmierć sprawcy dla dalszego wyjaśniania tragedii. Sąsiadka ma w tej sprawie mieszane odczucia. Z jednej strony uważa, że mężczyzna nie będzie już nikomu zagrażał. Z drugiej nie potrafi pogodzić się z tym, że nie stanie przed sądem.

– Z jednej strony jest to dobre, bo poszedłby do psychiatry i by zamknęli go w psychiatryku. Z drugiej strony boli mnie to, że nie odpowie za swoje czyny – przyznaje.

61

Sąsiedzi obawiają się, że prawdy nie poznamy

Podobne wątpliwości ma drugi z naszych rozmówców. Zwraca uwagę, że śmierć Michała może sprawić, iż nie uda się odtworzyć wszystkich okoliczności tragedii. Nie będzie można zapytać go o powody działania ani skonfrontować jego wersji wydarzeń z ustaleniami śledczych.

– Nie wiadomo, czy to będzie wyjaśnione do końca. Tak naprawdę teraz tylko będzie domniemywanie, dlaczego to zrobił – mówi.

Tymczasem przed blokiem nadal płoną znicze. Policjanci pilnują wejścia do budynku, a mieszkańcy próbują odnaleźć się w rzeczywistości, w której ich sąsiedzi – rodzina zapamiętana jako zwyczajna i sympatyczna – stali się ofiarami niewyobrażalnej zbrodni.