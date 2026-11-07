Prezydent zabrał głos po masakrze w Krakowie. Tego apelu nie można zlekceważyć

Tragedia w Krakowie. Łukasz Gibała zwrócił się do mieszkańców

Przerażające sceny rozegrały się 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Trudno ludzkim rozumem ogarnąć skalę tragedii. Przypomnijmy - uzbrojony mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. 6 osób nie żyje. Lekarze walczą o życie i zdrowie rannych w krakowskich szpitalach.

Relację na żywo z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi tragedii w Krakowie odświeżamy w tym miejscu!

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Po koszmarnych wydarzeniach z centrum Krakowa, do mieszkańców zwrócił się prezydent Łukasz Gibała. W nagraniu, zamieszczonym na oficjalnym profilu w serwisie X (dawniej Twitter) mówił m.in. o "brutalnym ataku na przypadkowych przechodniów".

- Zginęło 6 osób, a kilkanaście innych jest rannych. To ogromna tragedia dla nas wszystkich. Rodzinom i bliskim zmarłych składam w imieniu całego miasta kondolencje i wyrazy współczucia. Rannym życzę sił i szybkiego powrotu do zdrowia. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają działania służb mundurowych. Proszę uprzejmie o omijanie okolic rynku, aby nie utrudniać tych działań. O korzystanie z oficjalnych źródeł informacji i nie rozpowszechnianie informacji fałszywych - podkreślił Łukasz Gibała w nagraniu z godziny 19:55.

Prezydent Krakowa podziękował policjantom, którzy z narażeniem życia powstrzymali szaleńca. Zwrócił się również do lekarzy i strażników miejskich, podkreślając ich profesjonalizm. Samorządowiec zapewnił, że poszkodowani i ich rodziny nie zostaną pozostawieni sami sobie.

- Podpisałem zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada. W takiej chwili wszyscy musimy być razem. Przemoc nie zmieni tego, jakim jesteśmy miastem - dumnym, gościnnym, otwartym. Rynek znów będzie należał do nas wszystkich - zapewnił Łukasz Gibała.

Do sprawy będziemy wracać w ESKA Kraków News! Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia.

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https://t.co/1z8zMH13d2— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 7, 2026