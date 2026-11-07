Kardynał Grzegorz Ryś reaguje na dramat w Krakowie. Metropolita zapowiada specjalną mszę świętą

W obliczu dramatycznych zajść w Krakowie specjalne oświadczenie do wiernych skierował kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski zaznaczył w nim przede wszystkim potrzebę zjednoczenia oraz brak zgody na obojętność wobec tego dramatu. Treść komunikatu opublikowano w serwisie internetowym archidiecezji krakowskiej.

„Pewnie wszyscy już wiemy, że wydarzyła się tragedia. Choć jeszcze nikt nie zna do końca jej rozmiarów. W chwili, gdy piszę do Was, policja mówi o pięciu osobach zabitych i kilkunastu rannych… Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w Nas na sposób przekraczający wszelkie granice. Piszę »Nas«, ponieważ tak naprawdę każdy z nas mógł być o tym czasie w Rynku – przechodzić tam, gdzie kule dosięgły przypadkowych, niczego niespodziewających się ludzi. Nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być obojętni w takim momencie. Chcemy, potrzebujemy i musimy być RAZEM” – przekazał w piśmie kardynał Ryś.

Hierarcha zwrócił uwagę na ogromne znaczenie modlitwy zarówno w intencji ofiar śmiertelnych ataku na Rynku Głównym, jak i ich pogrążonych w żałobie bliskich. Wiadomo już, że życie straciło sześć osób, w tym cztery kobiety oraz dwóch mężczyzn. Duchowny zaapelował również o pamięć modlitewną za poszkodowanych i ich powrót do pełni sił. W komunikacie kardynała czytamy także dalsze słowa wsparcia.

Nasza wiara sprawia, że nigdy – nawet w największych wyzwaniach – nie jesteśmy bezradni. Tam, gdzie po ludzku opadają nam ręce, osłabione i przerażone bezczelnością zła – tam nasza słabość przywołuje MOC Boga i na Nim opartą nadzieję, że ostatnie słowo nie należy i nie może należeć do nienawiści.

W obliczu krakowskiego dramatu kardynał Grzegorz Ryś wezwał wiernych do udziału w wyjątkowej mszy świętej, którą zaplanowano na niedzielę (8.11) w bazylice Mariackiej. „W tym też duchu zapraszam Was, Siostry i Bracia, na specjalną Mszę św. – na Rynek, do Kościoła Mariackiego – jutro, w niedzielę, na godz. 16.00. Zapraszam Wszystkich, którzy chcą wyraźnie i wspólnie okazać swoją bliskość z Poszkodowanymi, ale także po chrześcijańsku wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy. Proszę, przyjdźcie na wspólną modlitwę” – zaapelował metropolita.

35