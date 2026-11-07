Strzelanina w Krakowie. Wiadomo, kim są cztery ofiary

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Nie żyje sześć osób

Sobotnie popołudnie przyniosło wstrząsające wydarzenia w stolicy Małopolski, które zszokowały całą Polskę. Około godziny 15:00 dnia 7 listopada 2026 roku na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny, w której śmierć poniosło sześć osób. Sprawca otworzył ogień z wnętrza samochodu, celując bezpośrednio w przypadkowych przechodniów.

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Marcin Kierwiński o ofiarach ataku w Krakowie. Będzie żałoba narodowa

Szef MSWiA przekazał najnowsze ustalenia w sprawie zabitych. „W tym strasznym akcie terroru zginęło sześć osób. Cztery osoby zostały zidentyfikowane. Do wszystkich rodzin służby wojewody i policjanci będą oczywiście docierać. Trwa identyfikacja. Wśród tych osób, które zostały zidentyfikowane jest jeden cudzoziemiec” - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Minister Marcin Kierwiński ocenił również działania służb ratunkowych na miejscu zdarzenia. „Błyskawiczna reakcja policjantów zapobiegła znacznie większej masakrze. Pierwsze strzały policjanci oddali do napastnika po trzech minutach od zgłoszenia. Straż pożarna i pogotowie również były po trzech minutach” - dodał szef resortu.

Głos w sprawie motywacji sprawcy i prowadzonego śledztwa ponownie zabrał szef MSWiA

„Wszystko wskazuje na to, że napastnik działał sam i miał bardzo radykalne poglądy. Trwają czynności w jego domu” - poinformował Kierwiński.

Wśród 16 rannych są policjanci, sprawca i przynajmniej pięciu cudzoziemców. Dwie osoby zostały przebadane i wypisane ze szpitala. Jeden z policjantów walczy o życie - minister Kierwiński mówił o "modlitwie za bohatera".

Temat ten będzie jeszcze kontynuowany na łamach ESKA Kraków News. Już teraz wiemy, że rzecznik w następstwie krakowskich wydarzeń prezydent Nawrocki uruchomił formalną procedurę wprowadzenia żałoby narodowej. Ma ona obowiązywać w dniach 8 i 9 listopada.

Decyzję podjęły również władze samorządowe. Prezydent Łukasz Gibała złożył podpis pod zarządzeniem, które wprowadza żałobę na terenie Krakowa aż do 11 listopada. Uruchomiono numer pomocy dla rodzin ofiar: 12 421 92 82

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