Zamach w Krakowie na nagraniu z monitoringu. Rodzina o włos uniknęła śmierci

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie w ścisłym centrum stolicy Małopolski. Kierowca dostał się samochodem w okolice Rynku Głównego, wjeżdżając tam od ulicy Sławkowskiej, po czym otworzył ogień do przypadkowo napotkanych pieszych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że agresor jeździł autem po śródmieściu i wybierał na cel kolejne osoby. Kule poleciały także w stronę tramwaju linii numer 1, gdzie jeden z pocisków strzaskał szybę w kabinie prowadzącego pojazd motorniczego.

Tragiczny bilans strzelaniny w Krakowie. Są ofiary śmiertelne i ranni

Skutki sobotniego zamachu okazały się niezwykle tragiczne. Z najnowszych danych opublikowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki wynika, że życie straciło sześć osób, a piętnaście odniosło obrażenia. W grupie rannych są także funkcjonariusze policji.

Mundurowi ujęli agresora w okolicach skrzyżowania ulic Dietla oraz Stradomskiej. W trakcie akcji zatrzymania policjanci musieli użyć broni służbowej, w wyniku czego postrzelony mężczyzna został przewieziony do szpitala. Śledczy potwierdzili już, że zatrzymany to obywatel Polski, a podczas przeszukania jego auta zabezpieczono zapas amunicji oraz kolejne sztuki broni.

Obecnie funkcjonariusze pracują nad dokładnym odtworzeniem przebiegu tych tragicznych wydarzeń i próbują ustalić motywy działania napastnika.

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Nagranie z zamachu w Krakowie trafiło do sieci. Wstrząsające wideo z monitoringu

W sieci szybko rozprzestrzeniają się kolejne poruszające materiały dokumentujące krakowską tragedię. Początkowo wielkie emocje wzbudziło zdjęcie ukazujące ratownika medycznego, który biegł przez Rynek Główny na ratunek rannym. Obecnie największą uwagę internautów skupia zapis z kamer monitoringu ukazujący dramatyczny przebieg ataku.