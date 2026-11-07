"To jakiś zamach terrorystyczny". Mieszkańcy są wstrząśnięci, policja ma apel do świadków

- Przecież to jakiś zamach terrorystyczny. Według mnie tragedia. Na pewno ogromna tragedia - powiedział Radiu Eska jeden z mieszkańców Krakowa.

Inny rozmówca przyznał, że po wydarzeniach odczuwa strach. - Jestem delikatnie wstrząśnięty. Mieszkam w Krakowie, odczuwam strach. Myślę, że tak jak wszyscy i chciałbym poświęcić minutę ciszy dla osób, które zostały tutaj, no niestety zabite - powiedział.

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- 24 latek, który przyjechał do Krakowa wczesnym popołudniem swoim samochodem. Mężczyzna wjechał w Rynek Główny od strony ulicy Sławkowskiej. I wtedy zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Dopadli go policjanci tak naprawdę dopiero po drugiej stronie - ustalił Marek Balawajder z Radia Eska.

Policja chce dotrzeć do świadków strzelaniny. W okolicy rynku ma stanąć autobus, w którym funkcjonariusze będą przyjmować zeznania. - Wszyscy świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kierowanie się do autobusu, który będzie podstawiony w rynku. Tam będą policyjni dochodzeniowcy, którzy przyjmą zeznania od osób, które naocznie widziały zdarzenie - zapowiedziała Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

W krakowskim urzędzie miasta trwa sztab kryzysowy z udziałem służb. Informację potwierdził w mediach społecznościowych prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

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