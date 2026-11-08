Strzelanina w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowe informacje o ofiarach

Dramatyczne doniesienia ze stolicy Małopolski to nie fikcja filmowa, lecz brutalna rzeczywistość, ponieważ w strzelaninie w Krakowie zginęło 6 osób. Wieści o tym krwawym zamachu poruszyły opinię publiczną na całym świecie, a z wielu europejskich krajów napływają do Polski wyrazy współczucia. Wśród obywateli naszego państwa dominują obecnie smutek, przerażenie oraz liczne pytania bez odpowiedzi.

Śledź relację na żywo: 6 osób nie żyje, kilkanaście rannych. Policja ujawnia wstrząsające szczegóły śmierci rodziny 24-letniego napastnika

Strzelanina w Krakowie. Rzecznik wojewody Maksymilian Kosowski o ofiarach

Jeszcze w sobotę wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że służbom udało się ustalić tożsamość czterech ofiar napastnika. Nowe szczegóły dotyczące poszkodowanych w tym ataku przedstawił następnie rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

„Wśród ofiar śmiertelnych sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie jest obywatel Wielkiej Brytanii. Wśród rannych są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii. Pozostali poszkodowani to Polacy” - przekazał Maksymilian Kosowski.

Po tych dramatycznych wydarzeniach prezydent Karol Nawrocki ogłosił żałobę narodową w dniach 8 i 9 listopada, natomiast na terenie samego Krakowa potrwa ona aż do 11 listopada.

Odkryto ciała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policja podaje szczegóły

Krwawy bilans wydarzeń nie ogranicza się wyłącznie do stolicy Małopolski. W niedzielę rano funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przekazali informacje o działaniach przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim.

„Wczoraj przed godziną 22.00 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ujawniliśmy ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka, który został zatrzymany w Krakowie. Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań” - informuje w komunikacie Świętokrzyska Policja.

„W mieszkaniu zabezpieczono 7 sztuk broni. Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora. Ze względów bezpieczeństwa na czas prowadzonych czynności ewakuowano mieszkańców bloku. Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają” - wyliczają policjanci.