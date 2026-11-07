Strzelanina w Krakowie. Prezydent miasta ogłosił żałobę

Żałoba w Krakowie

Prezydent Krakowa ogłosił żałobę w mieście, która potrwa do 11 listopada. „W magistracie działa sztab kryzysowy. Trwają działania służb. Proszę o spokój i odpowiedzialność. Nasze myśli są przy bliskich ofiar” – poinformował prezydent Gibała, cytowany w komunikacie urzędu miasta.

W strzelaninie na Rynku Głównym zginęło 6 osób, 15 zostało rannych, w tym policjanci.

Strzelanina w Krakowie

Z relacji świadków wynika, że około godz. 15 rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie. W środku siedział zamaskowany napastnik - 24-letni Polak, który z broni palnej strzelał do ludzi. Przechodnie zaczęli uciekać, chować się w pobliskich kawiarniach i restauracjach oraz bramach. Sprawca został postrzelony przez policjanta i trafił do szpitala.

Magistrat przekazał też, że ostrzelany został tramwaj linii nr 1. Rozbita została szyba w kabinie prowadzącego. Nikt z pasażerów ani motorniczy nie odnieśli obrażeń.

Małopolska policja zaprzeczyła pojawiającym się doniesieniom o śmierci jednego z funkcjonariuszy. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że stan jednego z rannych jest bardzo ciężki, trwa operacja.

Na miejsce zdarzenia udaje się m.in. premier Donald Tusk i szef MSWiA.

(PAP)

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