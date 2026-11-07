Strzelanina w Krakowie pochłonęła sześć osób. Policja podaje nowe fakty o ofiarach

Spis treści Strzelanina w Krakowie. Małopolska policja podaje płeć sześciu ofiar śmiertelnych

Strzelanina w Krakowie. Małopolska policja podaje płeć sześciu ofiar śmiertelnych

W wyniku sobotniego ataku w stolicy Małopolski życie straciło łącznie sześć osób. Funkcjonariusze tamtejszej policji wydali właśnie najnowszy komunikat, w którym przybliżyli informacje na temat śmiertelnych ofiar tego zdarzenia.

„Zginęło już sześć osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn” – poinformowała Małopolska Policja w serwisie X.

Służby nie podają na ten moment danych personalnych ani wieku zamordowanych osób.

Dramat rozegrał się w sobotę po południu w ścisłym centrum Krakowa, gdzie uzbrojony napastnik zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Interweniujący na miejscu policjanci postrzelili agresora, a następnie go zatrzymali.

Poza sześcioma osobami zabitymi w zdarzeniu ucierpieli także inni ludzie, którzy odnieśli obrażenia. Okoliczności tego krwawego ataku badają teraz śledczy. Obecnie nie da się wykluczyć wzrostu tragicznego bilansu ofiar.