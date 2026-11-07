Szósta ofiara zamachu w Krakowie. Napływają kolejne wstrząsające informacje

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przebywa na miejscu tragicznych zdarzeń w Krakowie. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że wskutek strzelaniny śmierć poniosło 6 osób, 15 jest rannych. Osoby poszkodowane przebywają pod opieką lekarzy z krakowskich szpitali - podał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

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