Szósta ofiara zamachu w Krakowie. Napływają kolejne wstrząsające informacje

Amadeusz Calik
Amadeusz Calik
2026-11-07 18:00

Już sześć osób zginęło w wyniku zamachu w Krakowie. Informacje potwierdził Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rannych zostało 15 osób.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przebywa na miejscu tragicznych zdarzeń w Krakowie. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że wskutek strzelaniny śmierć poniosło 6 osób, 15 jest rannych. Osoby poszkodowane przebywają pod opieką lekarzy z krakowskich szpitali - podał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Zamach w Krakowie. Wstrząsające nagrania, ofiary leżały na ulicy
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Kraków. Strzelanina
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