Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przebywa na miejscu tragicznych zdarzeń w Krakowie. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że wskutek strzelaniny śmierć poniosło 6 osób, 15 jest rannych. Osoby poszkodowane przebywają pod opieką lekarzy z krakowskich szpitali - podał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Szósta ofiara zamachu w Krakowie. Napływają kolejne wstrząsające informacje
2026-11-07 18:00
Już sześć osób zginęło w wyniku zamachu w Krakowie. Informacje potwierdził Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rannych zostało 15 osób.