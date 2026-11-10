Wiadomo, co stało się z końmi postrzelonymi na Rynku Głównym w Krakowie. Właśnie przekazano informacje

O los koni, które znajdowały się na Rynku Głównym w chwili ataku, od początku pytali mieszkańcy Krakowa. W czasie strzelaniny zwierzęta były przy swoich dorożkarzach. Jak opowiadała Agnieszka Kawalec, w pierwszych sekundach po rozpoczęciu ostrzału nie było wiadomo, co robić.

- Nie wiedziałyśmy, co mamy robić, czy mamy uciekać z tymi końmi, konie się spłoszyły, czy mamy kłaść się na ziemię. Nie wiedziałyśmy po prostu, co robić - relacjonowała później dorożkarka.

Teraz Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich przekazało nowe informacje o zwierzętach.

Jeden z koni został draśnięty przez kulę na wysokości klatki piersiowej. Drugi został postrzelony w nogę. Na szczęście żadne ze zwierząt nie odniosło ciężkich obrażeń.

- W zamachu ucierpiały dwa nasze konie. Na szczęście odniosły rany powierzchowne - przekazał nam Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

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Pomoc przyszła natychmiast. Konie otrzymały pomoc weterynaryjną jeszcze w centrum miasta, gdy tylko udało się wyprowadzić je ze strefy zagrożenia. Teraz pozostają pod stałą opieką weterynaryjną.

To właśnie konie były jednym z elementów dramatycznej scenerii sobotniego ataku. W chwili, gdy napastnik zaczął strzelać, dorożkarze musieli jednocześnie ratować własne życie i próbować opanować spłoszone zwierzęta. Relacja Agnieszki Kawalec pokazuje, jak wyglądały te pierwsze, chaotyczne sekundy. Kobieta wraz z siostrą zajmowała się końmi, gdy rozpoczął się ostrzał. Sama początkowo nawet nie zorientowała się, że została postrzelona.

Dramat dorożkarzy. Piotr w śpiączce, Basia została trafiona cztery razy

Choć konie na szczęście przeżyły i ich obrażenia nie okazały się poważne, stan rannych dorożkarzy wciąż jest bardzo ciężki.

Piotr cały czas przebywa na intensywnej terapii i jest w śpiączce. Lekarze usunęli z jego barku jedną z kul, ale druga nadal tkwi w jego sercu.

Bardzo ciężko ranna została również Basia. Kobieta została trafiona przez zamachowca aż cztery razy. Lekarze usunęli z jej ciała kolejną kulę.

Kolejny raz operowana była także Agnieszka. Jedynie Marta opuściła już szpital - to obecnie jedna z nielicznych dobrych informacji dla środowiska krakowskich dorożkarzy.

Dla koni najważniejsze jest teraz to, że są bezpieczne i znajdują się pod opieką weterynarzy. Dwa zwierzęta, które znalazły się na linii ognia podczas tragedii na Rynku Głównym, przeżyły zamach.

Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka dla poszkodowanych dorożkarzy.