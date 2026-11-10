Wiadomo, co stało się z końmi postrzelonymi na Rynku Głównym w Krakowie. Właśnie przekazano informacje

Anita Leszaj
Anita Leszaj
ac
2026-11-10 13:36

Były tuż obok swoich opiekunów, gdy na krakowskim Rynku Głównym padły strzały. Spłoszone konie znalazły się w samym środku dramatu. Teraz wiadomo, co stało się ze zwierzętami postrzelonymi podczas zamachu. Dwa konie zostały ranne, ale na szczęście ich obrażenia okazały się powierzchowne. Zwierzęta natychmiast trafiły pod opiekę weterynarza.

Krakowscy dorożkarze znaleźli się na celowniku zamachowca
Autor: Archiwum prywatne, reprodukcja Art Service

O los koni, które znajdowały się na Rynku Głównym w chwili ataku, od początku pytali mieszkańcy Krakowa. W czasie strzelaniny zwierzęta były przy swoich dorożkarzach. Jak opowiadała Agnieszka Kawalec, w pierwszych sekundach po rozpoczęciu ostrzału nie było wiadomo, co robić.

- Nie wiedziałyśmy, co mamy robić, czy mamy uciekać z tymi końmi, konie się spłoszyły, czy mamy kłaść się na ziemię. Nie wiedziałyśmy po prostu, co robić - relacjonowała później dorożkarka.

Teraz Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich przekazało nowe informacje o zwierzętach.

Jeden z koni został draśnięty przez kulę na wysokości klatki piersiowej. Drugi został postrzelony w nogę. Na szczęście żadne ze zwierząt nie odniosło ciężkich obrażeń.

- W zamachu ucierpiały dwa nasze konie. Na szczęście odniosły rany powierzchowne - przekazał nam Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Tragedia w Krakowie
Galeria zdjęć 30

Pomoc przyszła natychmiast. Konie otrzymały pomoc weterynaryjną jeszcze w centrum miasta, gdy tylko udało się wyprowadzić je ze strefy zagrożenia. Teraz pozostają pod stałą opieką weterynaryjną.

To właśnie konie były jednym z elementów dramatycznej scenerii sobotniego ataku. W chwili, gdy napastnik zaczął strzelać, dorożkarze musieli jednocześnie ratować własne życie i próbować opanować spłoszone zwierzęta. Relacja Agnieszki Kawalec pokazuje, jak wyglądały te pierwsze, chaotyczne sekundy. Kobieta wraz z siostrą zajmowała się końmi, gdy rozpoczął się ostrzał. Sama początkowo nawet nie zorientowała się, że została postrzelona.

Dramat dorożkarzy. Piotr w śpiączce, Basia została trafiona cztery razy

Choć konie na szczęście przeżyły i ich obrażenia nie okazały się poważne, stan rannych dorożkarzy wciąż jest bardzo ciężki.

Piotr cały czas przebywa na intensywnej terapii i jest w śpiączce. Lekarze usunęli z jego barku jedną z kul, ale druga nadal tkwi w jego sercu.

Bardzo ciężko ranna została również Basia. Kobieta została trafiona przez zamachowca aż cztery razy. Lekarze usunęli z jej ciała kolejną kulę.

Kolejny raz operowana była także Agnieszka. Jedynie Marta opuściła już szpital - to obecnie jedna z nielicznych dobrych informacji dla środowiska krakowskich dorożkarzy.

Dla koni najważniejsze jest teraz to, że są bezpieczne i znajdują się pod opieką weterynarzy. Dwa zwierzęta, które znalazły się na linii ognia podczas tragedii na Rynku Głównym, przeżyły zamach.

Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka dla poszkodowanych dorożkarzy.

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zamach w Krakowie